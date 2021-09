Uma auditoria algorítmica do Open Banking sob a ótica do direito digital internacional

O direito digital ainda está em construção, sendo muito mais desenvolvido em regiões como a União Europeia do que em outras regiões do mundo. E, mesmo lá, ainda tratam mais de princípios do que de normas estabelecidas.

Porém, mesmo esse início de formação de um modelo legislativo já permitiu surgir softwares que visam identificar a conformidade de uma proposta ao desejado em segurança pela sociedade. Sendo o caso da “The Black Box Tools For Assessing Algorithmic Systems” (https://www.adalovelaceinstitute.org/report/examining-the-black-box-tools-for-assessingalgorithmic-systems/), que é um programa em modelo Open Sourcing adotado no escritório Urbano Vitalino.

Seus critérios de análise são baseados em três pilares: a autonomia da ferramenta em questão, os benefícios ofertados aos usuários e o nível de adequação aos critérios de justiça e ética. Observando sempre o nível de risco envolvido.

Aplicamos a este software as informações sobre o Open Banking brasileiro, a ser implementado no Brasil em sua segunda fase no fim do ano, para testar suas conformidades com o que é desejado pela sociedade.

A autonomia mede o quão independente a ferramenta irá funcionar, pelos critérios presença de controle humano, transparência, informação e privacidade. O que, no caso do Open Banking pode-se considerar que, uma vez que os dados da vida econômica estarão disponíveis para às instituições envolvidas, como é elevadíssimo o volume de informações, terá que ser usado sistemas de Machine Learning para poderem ser tratados, tornando pouco provável que seja mantido um controle humano eficiente e que venha a ser possível a transparência.

O motivo é simples: a máquina adotará variáveis como idade, local onde mora, padrão de consumo para, por exemplo, definir seu score de crédito. Com isso você, e seu irmão gêmeo que faz tudo igual a você, mas mora com a sogra num bairro diferente do seu, terão oferta de juros por empréstimos diferentes um do outro, ou até um tenha seu crédito simplesmente negado. Mas, se questionado o motivo, será difícil obter uma explicação.

No critério consentimento, o Open Banking passaria fácil, pois essa é a primeira fase do sistema. Mas não na ótica da privacidade de dados.

Quando falamos em um sistema que compartilhariam informações entre bancos, nos vem à imagem de instituições capitalizadas que, em caso de eventualmente falharem, serão capazes de compensar pelos danos causados. Mas quando temos os dados abertos para Fintech, não estamos mais limitados ao universo conhecido, e não estamos falando de instituições já estabelecidas.

Numa pesquisa rápida pelo Google, você verá que existem uma centena de empresas que se denominam assim, cada uma com uma proposta de serviço completamente diferente da outra. Será que realmente o usuário do sistema tem consciência de que vai abrir mão do seu protegido sigilo bancário para um rol de desconhecidos tão grande assim? Realmente todos vão tratar essas informações tão caras que são protegidas pela constituição da forma como seria esperado? Eu realmente classifico esse ponto como um risco.

A dimensão benefício tenta mapear o que será de fato ofertado para o usuário final, pela ótica da acurácia, segurança, ganhos esperados e eficiência. Ou seja, o que de fato se deveria esperar com o uso da ferramenta.

Aqui, no caso do Open Banking, cabe entender o que significa oferta personalizada de serviços, pois nosso primeiro entendimento é que está relacionado a, pela ótica do crédito, ter acesso a dinheiro mais barato por conta de que sou um bom pagador. Mas o que não está dito é que pode significar ter o acesso a recursos negado pela perspectiva de análises estatísticas de máquinas de que você, breve, terá a possibilidade de tornar-se um mau pagador.

Uma ferramenta de aprendizagem de máquina, com acesso a uma grande base de dados, pode identificar que, pessoas do seu bairro, que estudaram na mesma escola que você, a partir do momento que fazem 21 anos, costumam casar e constituir família, tornando-se mau pagador aos 23 anos. Então, melhor não lhe emprestar dinheiro aos 20 anos para uma compra de um bem que será pago em 36 meses, como um veículo por exemplo.

O critério de personalização, como tendemos a pensar, não é preso a sua condição presente. Significando que agora poderá lhe beneficiar, mas num futuro próximo mudar completamente, a semelhança do que já ocorre hoje com os planos de saúde à medida que você envelhece.

Em questão da segurança, uma vez que mais instituições terão acesso aos seus dados, muitas sem que você nem às conheça, será menor que na relação que você dispõe atualmente com às instituições bancárias. Não tem como dar acesso a mais entes a suas informações financeiras sem que se eleve o risco de vazamento indevido. É como a lógica de perder um voo, se você nunca perdeu é apenas porque você voa pouco, não por que você tem mais sorte que os demais.

Por fim vem os critérios relativos à justiça, como não discriminação, possibilidade de contestação, proteção aos vulneráveis, dentre outras. O que, como já sinalizado, tenderá a ser falho no sistema do Open Banking.

Assumindo a ótica da análise de dados e provável uso de Inteligência Artificial no processo de definição de oferta de produtos e serviços, não tardará para o sistema descobrir quando será o melhor momento para oferecer, por exemplo, a um aposentado, aquele empréstimo que ele, na verdade, nem precisaria. Bastando cruzar os gastos do seu cartão de crédito com o dos seus familiares e dependentes para saber que se aproxima o momento no qual ele será solicitado a ajudar um parente, sendo ingênuo imaginar que essa informação não será utilizada para extrair o melhor valor possível desta transação.

O histórico social brasileiro, onde populações das minorias sempre foram menos privilegiadas e, consequentemente, possuem histórico de maiores problemas em suas vidas financeiras, também poderão alimentar os algoritmos com o chamado “preconceito estatístico”. Não querendo dizer que as soluções de IA sejam malignas, mas apenas lembrando que se baseiam em dados passados, e que estes são influenciados por históricos sociais negativos. Tendendo a ocorrer que, vieses assim, uma vez incorporados ao sistema, ainda que de modo involuntário, reforce a situação de desvantagem destes grupos, agravando uma realidade que temos hoje dificuldade em combater.

Quanto a contestabilidade, fica a dúvida sobre como se dará. Qual força de argumento poderá ter, em relação ao uso feito por seus dados financeiros e históricos de consumo por meio dos gastos em cartão e pagamento com PIX, quando houve um, por assim dizer, livre consentimento.

Em referências internacionais, ao se tentar questionar decisões tomadas por algoritmos, a defesa da propriedade intelectual foi o argumento que prevaleceu. Por que seria diferente aqui? Que força o usuário terá para contestar seu baixo score de crédito ante à caixa preta da qual ele foi gerado?

Frente a situação semelhante ao imaginário do Velho-Oeste, quando não havia leis limitando as ações das pessoas de forma clara, fica a questão quanto a que limites deveriam ter a proposta do Open Banking ante aos elevados riscos que ele aponta a luz do pouco que se tem de direito digital no mundo. Havendo esperança de que as bases legais venham a surgir com a continuidade do uso da ferramenta e os questionamentos judiciais que forem gerados no futuro, sendo o meio pelo qual o Direito Digital deverá surgir aqui.

Cabe ainda o alerta: mesmo que não seja toda a sociedade brasileira que adote o sistema do Open Banking, seu risco alcançará, no fim, a todos. Afinal, uma vez que os perfis foram construídos pelas máquinas, a oferta de serviços pelo segmento bancário será sempre baseada na aprendizagem obtida pelo acesso a amostra que consentiu.

Adotando ou não, dando ou não seu consentimento, você também deverá ser alcançado por seus efeitos; daí a importância de analisar se impacto potencial como sociedade, tendo ciência de que é uma realidade nova que necessitará novas regulamentações.

*Christiano Sobral é advogado e administrador, diretor executivo do Urbano Vitalino Advogados, Law Master em Direito Digital, mestre em Estratégia e especialista em marketing, finanças, economia e negócios