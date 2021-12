Um vestido para Miriam

Miriam foi convidada para ir a um casamento. Bateu à minha porta num domingo à tarde, camiseta de escola particular de Dourados (MS), ostentando no peito o emblema de um lugar que possivelmente nunca pisará. Vestia o passado de outra criança como ela, porém mais afortunada, uma criança que passou de série, cujo uniforme não servia mais. Vi as duas crianças, nesse encontro improvável dentro de uma camiseta: uma, enfastiada de tanto futuro, sem a preocupação do pão de cada dia; outra, condenada a carregar os dias pesadamente iguais, a mendigar os farelos nas portas. Tocou a campainha, perguntando se eu tinha algo para doar. Sempre tenho. Penso na frase que repito em minhas preces, ajoelhada no íntimo altar de meu coração: “que as mãos estendidas em minha direção nunca voltem vazias, Senhor…” Bolachas wafer e balas acomodadas na sacola, abri o portão e fui até ela. Saudei-a, estendi-lhe o pacote. Somos velhas conhecidas já, ela sempre me visita.

“Tia, posso pedir uma coisa?”, perguntou timidamente. “Diga Miriam”, respondi. “Preciso de um chinelo, para vir até aqui peguei o da minha irmãzinha.” Imediatamente olhei para seus pés. O chinelo da irmã, acanhado, sofria de atraso, parava uns quatro números antes do calcanhar. “Claro, Miriam, mas que número você calça?” “Não sei, Tia.” Desconhecia o tamanho de seus próprios pés… “Como saberá assim o tamanho de seus sonhos, Senhor?”, indaguei mentalmente. Questionei que dia ela viria novamente, para me programar e comprar o singelo chinelinho, o número intuiria. “Sábado, Tia.”

Estava quase se despedindo, quando se voltou bruscamente e me disse, rápida e certeira: “Fui convidada para um casamento, recebi convite e tudo. Não quero abusar, mas preciso de um vestido.” A formalidade e a urgência daquelas palavras ditas de supetão (aquela pressa que vem da coragem arrancada sabe-se de onde, para que as sílabas fluam) e a alegria com que me disse que havia recebido “até um convite” atravessaram meu coração como uma flecha. Imaginei suas pequenas mãos abraçadas ao convite de papel, sentindo sua textura, seus dedos infantis correndo as letras douradas (seriam em relevo?). Não, não era só um convite. Era como uma certidão de nascimento, algo que a enxergava, que a via, que pedia sua presença. A presença de uma criança acostumada a não existir, passando de porta em porta vestida com um uniforme usado de uma escola que jamais a abrigará, à procura de um olhar que testemunhe sua passagem por este mundo. Entendi a profundidade do apelo. Geralmente, mocinhas pedem vestidos para viverem um conto de fadas.

Essa pequenina pediu-me um vestido para viver um dia em que ela fosse de verdade, nem que só por uma noite, antes do relógio soar as 12 badaladas. Embalada e aturdida pelo som do carrilhão em minha mente, peguei minha varinha de condão e disse: “Seu desejo é uma ordem. Até sábado!” “Até”, disse Miriam, sorrindo. Um sorriso de verdade.

*Janice Vargas de Carvalho Linhares, advogada