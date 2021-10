Um problema que assola o Brasil: catarata e falta de óculos são as maiores causas de cegueira

Os brasileiros sofrem com falta de políticas públicas em relação à saúde dos olhos. Cerca de três em cada quatro casos de deficiência visual são causados por catarata ou por falta de acesso aos óculos no Brasil. Estes dados são do CBO – Conselho Brasileiro de Oftalmologia, no seu último levantamento.

As ametropias, ou como são chamadas popularmente, os graus, que fazem com que a pessoa não enxergue normalmente, estão presentes em grande parte da população e podem ser facilmente corrigidas com o uso de óculos ou lentes de contato, além de cirurgias refrativas, que tem como objetivo corrigir o problema e deixar o paciente sem óculos. Já a catarata, que é uma opacificação do cristalino, lente natural que temos dentro do olho, e que pode acometer todas as pessoas em alguma fase da vida, diminuindo a qualidade visual e por consequência a capacidade de enxergar, é a principal causa de cegueira reversível no mundo, podendo ser tratada cirurgicamente, com restabelecimento completo da função visual na maioria das vezes.

Infelizmente grande parte da população brasileira que apresenta um destes problemas não consegue acesso aos tratamentos, seja por dificuldades financeiras para adquirir seus óculos, que não estão disponíveis de maneira gratuita, seja por não ter acesso ao sistema de saúde para o tratamento cirúrgico da catarata.

A rede pública de saúde, na grande maioria dos estados,está com grande demanda reprimida para a cirurgia de catarata, o que faz com que os pacientes fiquem, às vezes, por mais de dois anos à espera do tratamento, aumentando a dificuldade do paciente e deixando o procedimento mais arriscado e com menor taxa de sucesso.

Hoje o tratamento da catarata deveria ser realizado o mais precocemente possível, já que os resultados são melhores e mais previsíveis quanto mais cedo for feito.

*Eduardo Morales, oftalmologista especialista em catarata e cirurgia refrativa do CBV. Formado pela Faculdade de Ciências Médicas de MG, tem residência em oftalmologia pelo Hospital Pacini de Oftalmologia. Título de especialista em oftalmologia pelo MEC. Membro da sociedade brasileira de catarata e cirurgia refrativa desde 2004