Um patrimônio intangível

Uma sociedade competitiva, estruturada sobre valores materiais, nem sempre valoriza patrimônios intangíveis como a amizade. Essa afeição inexplicável, muito superior à paixão, é algo que nos impele a aceitar o fato incontestável de que, sozinhos, não somos nada.

As redes sociais, na produção de ofensas, difamações e ódio, também servem para contatos virtuais com essas almas com as quais nos identificamos. Afinal, “ódio é apenas uma curta mensagem de perigo”.

Encontro em antiga mensagem – mais de vinte anos – que a recebi, algumas frases que fazem refletir: “Muita gente vai entrar e sair da sua vida. Mas somente verdadeiros amigos deixarão marcas em seu coração”. É verdade. Essas marcas são indeléveis. São cicatrizes dolorosas, quando eles partem – e quantos partiram durante a pandemia! Mas são cicatrizes de estimação quando o tempo mitiga a ausência e torna mais doces as saudades.

Outra frase: “Para se segurar, use a cabeça; para segurar os outros, use o coração”. Sim, não é esse músculo o que nos faz amoráveis. É o cérebro. Mas a linguagem corrente é aquela que se utiliza do coração. Nosso coração também nos arma ciladas. Mas vale a pena apegar-se a uma amizade, ainda que se colha futuramente uma decepção.

Prossigo: “Grandes mentes discutem ideias; mentes medianas discutem eventos; mentes pequenas discutem pessoas”. A arte da maledicência tem inúmeros seguidores no Brasil. Por isso devemos fazer o contrário: elogiar, reconhecer qualidades. Propagar e disseminar o bem.

Em seguida: “Aquele que perde um amigo, perde muito mais. Aquele que perde a fé perde tudo”. Crer, apesar dos tempos horríveis. Mais ainda: “Jovem bonito é um acidente da natureza; velho bonito é uma obra de arte”. “Aprenda com os erros dos outros: você poderá não viver o bastante para cometê-los todos por si só”.

Amizades são correntes espirituais: “Amigos, eu e você…Você trouxe outro amigo. E nós iniciamos um grupo. Um círculo de amigos. E como um círculo, não tem começo nem fim. Ontem é História. Amanhã é mistério. Hoje é uma dádiva”.

Mensagens virtuais também servem para disseminar bons sentimentos e bons propósitos. A escolha é nossa.

*José Renato Nalini é reitor da Uniregistral, docente da pós-graduação da Uninove e presidente da Academia Paulista de Letras – 2021-2022