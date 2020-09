Um olhar além dos números

Uma das formas mais eficazes de mostrar a eficiência da nossa empresa para o mercado é de fato apresentar o que fazemos, como fazemos e os resultados que trazemos. No entanto, em um cenário atípico como este que vivemos hoje, é inevitável repensarmos sobre nossas vitórias, inclusive para que possamos ter um olhar cada vez mais otimista para o futuro.

Dentro da realidade da empresa onde atuo hoje, lidamos diariamente com mais de 12 mil clientes, de segmentos, portes e realidades diferentes. Players de peso no mercado que confirmam a importância do nosso trabalho no cenário de negócios. Mas, em dias de crise, isso significa muito mais do que contratos fechados. Foi pensando sobre isso que cheguei a esta pergunta: quanto a sua empresa tem sido essencial para que outros negócios se mantenham em pé diante de uma crise?

A tecnologia está ganhando ainda mais relevância neste contexto, afinal, muitas companhias estão operando à distância neste momento, lidando com colaboradores, contratações, novos projetos, e tudo que em um período normal faríamos em um ambiente físico – juntos, lado a lado. Com inovação estamos conseguindo atender necessidades essenciais com uma excelência que tem feito muitas empresas a mudar inclusive a sua cultura.

Sem falar no e-commerce. O mercado online cresce mês a mês, e junto a ele a experiência do cliente segue no radar do marketing e da logística, que não podem falhar neste momento tão importante para todos nós.

Nós da área de inovação ganhamos espaço, mas não é só isso. Uma empresa se torna mesmo essencial a partir de um raciocínio que vê além dos números, e que enxerga as “dores” de seus clientes com o entendimento de que períodos negativos também possuem começo, meio e fim. Independente do seu serviço e atuação, é preciso criar uma flexibilidade e uma inteligência para usar cenários negativos para atender necessidades e fortalecer relacionamentos.

Por aqui nesses mais de dez anos como CEO de uma empresa de tecnologia, o relacionamento e a parceria sempre foram ferramentas que fizeram parte do nosso crescimento. Foi por meio desta receita que atingimos e superamos as nossas metas ano a ano. Com base nesta experiência convido você a quebrar paradigmas, com um olhar que não desvia dos números, mas que sempre pode ir muito além deles.

*Carlênio Castelo Branco, CEO da Senior Sistemas