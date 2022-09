Um novo rei

I – CHARLES I E CHARLES II

Charles I e Charles II governaram a Inglaterra, no século XVII, e viveram tempos extremamente difíceis.

Eles faziam parte da dinastia Stuart que ocupou o trono a partir de 1603.

O rei Charles I nasceu em Fife, na Escócia, no dia 19 de novembro de 1600. Foi o segundo filho de Jaime VI da Escócia, que a partir de 1603 também passou a ser Jaime I da Inglaterra, e da rainha consorte Ana da Dinamarca.

Ele se tornou herdeiro do trono após a morte de seu irmão, o príncipe Henry, em 1612. Assim, acabou sucedendo o segundo rei Stuart da Grã-Bretanha, em 1625.

A partir de 1641, Charles I lutou contra as forças dos dois parlamentos na Guerra Civil Inglesa. Depois de ser derrotado em 1645, ele se entregou para forças escocesas que o entregaram para o parlamento inglês. Carlos se recusou a aceitar as exigências de uma monarquia constitucional protestante e temporariamente fugiu em novembro de 1647. Recapturado na Ilha de Wight, ele criou uma aliança com a Escócia, porém o Exército Novo de Oliver Cromwell consolidou seu controle da Inglaterra no final de 1648. Carlos foi julgado, condenado e executado por traição em janeiro de 1649. A monarquia foi abolida e uma república foi declarada. O Interregnum inglês terminou em 1660 e a monarquia foi restaurada com seu filho Charles II.

A morte de Charles I, em condições trágicas, diante de uma verdadeira batalha interna, representou o declínio do absolutismo na Inglaterra.

Com a morte daquele governante, a monarquia foi restaurada por Charles II, que viveu aquele interregno no exílio.

O parlamento inglês aprovou leis conhecidas como o Código Clarendon, criado para fortalecer a posição da restabelecida Igreja Anglicana. Ele concordou com o código, mesmo sendo a favor de uma política de tolerância religiosa. A principal questão estrangeira do início de seu reinado foi a Segunda Guerra Anglo-Holandesa. Em 1670, assinou o Tratado Secreto de Dover, uma aliança com o seu primo Luís XIV de França. O rei francês concordava em auxiliar o inglês na Terceira Guerra Anglo-Holandesa e pagar uma pensão a Charles II, em troca Charles II prometia se converter ao catolicismo em uma data futura não especificada.

Ele tentou em 1672 introduzir a liberdade religiosa aos católicos e dissidentes protestantes, com sua Real Declaração de Indulgência, porém o parlamento inglês forçou sua retirada. Em 1679, as revelações de Tito Oates sobre um suposto “Complô Papista” iniciaram a Crise da Exclusão quando se descobriu que o irmão do rei, Jaime, Duque de Iorque e Albany, era um católico. A crise viu o surgimento de partidos Whig pró-exclusão e Tory antiexclusão. Charles se aliou aos Tories e, após a descoberta de uma conspiração para matá-lo junto com o irmão em 1683, alguns líderes Whigs foram mortos ou exilados. Charles dissolveu o parlamento em 1681, reinando sozinho até morrer em 1685. Não teve nenhum filho com sua esposa Catarina de Bragança, apesar de ter reconhecido vários ilegítimos, sendo assim sucedido por seu irmão James II.

Porém, James II reinou por pouco tempo.

Esse período é sintetizado pelo site História do Mundo:

“Durante o reinado de Jaime II, os atritos com o Parlamento aumentaram consideravelmente porque o rei tentou fortalecer o catolicismo na Inglaterra (lembrando que o Parlamento inglês era puritano) e reimplantar um sistema absolutista.

Algumas das medidas de Jaime II foram: isentar católicos de impostos e distribuir cargos no governo somente para católicos. Além disso, os confrontos com o Parlamento mostravam a disposição de Jaime II em governar como rei absolutista. Com esses conflitos, o Parlamento inglês começou a conspirar.

As ações do rei Jaime II desagradavam o Parlamento e o deixavam temeroso quanto à possibilidade do absolutismo retornar. O estopim, que levou os parlamentares a conspirarem a derrubada do rei inglês, foi o nascimento do filho de Jaime II, nomeado Jaime Eduardo. O nascimento do herdeiro do rei trazia a grande ameaça de que uma dinastia católica fosse perpetuada no poder.

Assim, os parlamentares dos dois partidos ingleses (Whig e Tory) reuniram-se em uma conspiração e convidaram Maria Stuart, filha do rei, e seu marido, Guilherme de Orange, a participarem dela. O convite foi feito aos dois porque ambos eram protestantes, assim como os membros do Parlamento.

A conspiração fez Guilherme de Orange levar as tropas para a Inglaterra em 1688, e isso forçou Jaime II e sua esposa, Maria de Módena, a fugirem para a França. Após a fuga de Jaime II, o Parlamento coroou Guilherme de Orange e Maria Stuart como rei e rainha da Inglaterra. A transição de poder aconteceu sem derramamento de sangue e ficou marcada na história inglesa como Revolução Gloriosa.”

II – A CASA DE HANÔVER

Surge, então, a monarquia parlamentar.

Veio a Casa de Hanôver.

A esse respeito descreveu o Wikipédia:

“De origem germânica, a casa de Hanôver substituiu a Casa de Stuart na Coroa britânica em 1714, inserindo uma nova dinastia de soberanos para o país. Antes de adquirir a coroa da Grã-Bretanha (que tornou-se Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda em 1801) o chefe da família era também eleitor de Hanôver e duque de Brunsvique-Luneburgo, títulos que manteve até 1837.

A casa adquiriu o trono britânico através do príncipe-eleitor Jorge Luís, depois da morte da rainha Ana sem descendência. A sua pretensão baseava-se no fato de ser bisneto do rei Jaime VI da Escócia e I de Inglaterra através da sua mãe, Sofia de Hanôver. Havia ainda membros mais próximos da família Stuart, como Jaime Francisco Eduardo Stuart, mas como estes eram católicos romanos, o eleitor de confissão luterana foi preferido pelo parlamento britânico[1] (ver artigos sobre os episódios históricos da Reforma Protestante e Contrarreforma).”

Foram reis da Grã-Bretanha e eleitoes de Hanôver:

Jorge I (r. 1714 – 1727) bisneto de Jaime I

Jorge II (r. 1727 – 1760)

Foram reis do Reino Unido(a partir de 1801) e reis de Hanôver(a partir de 1814):

Jorge III (r. 1760 – 1820) neto

Jorge IV (r. 1820 – 1830)

Guilherme IV (r. 1830 – 1837) irmão

A rainha Vitoria(1837 a 1901, do Reino-Unico, sobrinha e neta de Jorge III, consolidou o império britânico, em sua fase mais importante em que o parlamento deu à Nação importantes lideres como Disraeli e Cladstone. Assim a Grã-Bretanha se constituiu na grande nação, a partir do século XVIII.

Com a subida ao trono de Vitória em 1837 terminou a união pessoal entre o Estado de Hanôver, onde vigorava a lei sálica, e o Reino Unido.

A casa de Hanôver deu lugar, no Reino Unido, à Casa de Saxe-Coburgo-Gota com o casamento da rainha Vitória com o príncipe Alberto de Saxe-Coburgo-Gota.

III – A MONARQUIA PARLAMENTAR E O SISTEMA CONSTITUCIONAL BRITÂNICO

Fundamental na histórica político-constitucional britânica foi, após a Magna-Carta, em 1215, a Revolução Gloriosa, em 1688, que se deu, anos o que se chamou de Interlúdio da República Britânica, em 1653, com Cromwell(ditadura precursora de Bonaparte), um arremedo de Constituição escrita. Ali, em 1668, foram reforçados direitos, garantias e privilégios, um esteio de segurança à aristocracia britânica, e um modelo de segurança para esses ideais. Naquele tempo, a Realeza atacou o Parlamento em nome da tradição. Daí o Bill of Rights, em 1689.

Aliás, o sistema constitucional inglês firma-se numa Constituição flexível, numa Constituição predominantemente consuetudinária.

No sistema britânico é fundamental o lugar do juiz. Dele se tem:

1. O juiz-anglo-saxão não é um poder político;

2. O juiz anglo-saxão é o grande poder social e jurídico, por si só capaz de contra balançar os poderes políticos;

3. A segurança da vida privada repousa seja na justiça criminal como na justiça civil.

O princípio fundamental da organização política britânica é o princípio da soberania ou supremacia do Parlamento.

O Parlamento britânico, por suas duas Câmaras, é o centro da vida política na Grâ-Bretanha, os ministros respondem perante ele e as orientações políticas do País correspondem às da maioria(na Câmara dos Lordes, durante o século XVIII, e na Câmara dos Comuns, desde o século XIX).

A revolução vitoriosa de 1688, marco na vida britânica, na continuidade de um sistema de poder, sem que por ali houvesse uma reconstrução, como se fez na França, não se traduzia nem se traduziu logo na formação de um sistema com essas características essenciais. Para que isso acontecesse tiveram de ocorrer três momentos decisivos na história daquele País: a) o relevo assumido na primeira metade do século XVIII pelo Gabinete; b) o subsequente aparecimento da lei; e ainda c) a transformação da responsabilidade dos ministros perante o Parlamento de criminal em política por, para evitar o impeachment, os Ministros preferiam demitir-se quando eram objeto de votos desfavoráveis.

Essa declaração assim se sintetizava:

Os Lords espirituais e temporais e os membros da Câmara dos Comuns declaram, desde logo, o seguinte:

1. que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender as leis ou seu cumprimento.

2. que, do mesmo modo, é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para dispensar as leis ou o seu cumprimento, como anteriormente se tem verificado, por meio de uma usurpação notória.

3. que tanto a Comissão para formar o último Tribunal, para as coisas eclesiásticas, como qualquer outra Comissão do Tribunal da mesma classe são ilegais ou perniciosas.

4. que é ilegal toda cobrança de impostos para a Coroa sem o concurso do Parlamento, sob pretexto de prerrogativa, ou em época e modo diferentes dos designados por ele próprio.

5. que os súditos tem direitos de apresentar petições ao Rei, sendo ilegais as prisões vexações de qualquer espécie que sofram por esta causa.

6. que o ato de levantar e manter dentro do país um exército em tempo de paz é contrário a lei, se não proceder autorização do Parlamento.

7. que os súditos protestantes podem Ter, para a sua defesa, as armas necessárias à sua condição e permitidas por lei.

8. que devem ser livres as eleições dos membros do Parlamento.

9. que os discursos pronunciados nos debates do Parlamento não devem ser examinados senão por ele mesmo, e não em outro Tribunal ou sítio algum.

10. que não se exigirão fianças exorbitantes, impostos excessivos, nem se imporão penas demasiado deveras.

11. que a lista dos Jurados eleitos deverá fazer-se em devida forma e ser notificada; que os jurados que decidem sobre a sorte das pessoas nas questões de alta traição deverão ser livres proprietários de terras.

12. que são contrárias as leis, e, portanto, nulas, todas as concessões ou promessas de dar a outros os bens confiscados a pessoas acusadas, antes de se acharem estas convictas ou convencidas.

13. que é indispensável convocar com frequência os Parlamentos para satisfazer os agravos, assim como para corrigir, afirmar e conservar as leis.

14. Reclamam e pedem, com repetidas instâncias, todo o mencionado, considerando-o como um conjunto de direitos e liberdades incontestáveis, como também, que para o futuro não se firmem precedentes nem se deduza consequência alguma em prejuízo do povo.

15. A esta petição de seus direitos fomos estimulados, particularmente, pela declaração de S. A. o Príncipe de Orange (depois Guilherme III), que levará a termo a liberdade do país, que se acha tão adiantada, e esperamos que não permitirá sejam desconhecidos os direitos que acabamos de recordar, nem que se reproduzam os atentados contra a sua religião, direitos e liberdades.

O governo na Grã-Bretanha é emanação da Câmara dos Comuns, responde perante ela e depende de sua confiança para exercer o poder.

Por certo essa dependência institucional do Gabinete da Câmara dos Comuns não envolve instabilidade.

Há uma correspondência entre Gabinete(de certo partido ou coligação) e duração da legislatura(ou período entre duas eleições gerais) que é um princípio político-constitucional básico.

Dentro do Gabinete prevalece o Primeiro-Ministro beneficiário na prática dos poderes do Rei compreendidos formalmente na de “prerrogativa” e, sobretudo, chefe do partido majoritário.

O sistema de governo parlamentar de Gabinete, na Grã-Bretanha se sintetiza:

1. Duração máxima da legislatura de cinco anos e possibilidade de dissolução da Câmara dos Comuns antes, a qualquer tempo, por iniciativa do Primeiro-Ministro;

2. Formação do Governo logo após as eleições, a cargo do chefe do partido majoritário;

3. Escolha dos Ministro entre os membros do Parlamento e sua presença nas reuniões das Câmaras;

4. Dependência dos Ministros do Primeiro-Ministro;

5. Responsabilidade solidária do Governo;

6. Existência de meios de ação do Governo sobre o Parlamento(fixação da ordem do dia iniciativa legislativa, dissolução) e do Parlamento sobre o Governo(perguntas escritas e orais), moções, debates orçamentais, etc);

7. Institucionalização da Oposição;

8. Disciplina partidária;

9. Responsabilidade política efetivada não tanto pela demissão do Governo quanto pelos resultados das eleições parlamentares gerais);

10. Alternância de dois partidos no poder, em períodos mais ou menos longos(ao fim de uma, duas ou, mais raramente, três legislaturas).

Observe-se o papel do Primeiro-Ministro:

1. O Primeiro-Ministro é deputado e é membro do Gabinete, órgão colegial;

2. As decisões políticas na Grá-Bretanha são tomadas em Gabinete e perante o Parlamento;

3. O Primeiro-Ministro tem de ter a maioria na Câmara dos Comuns;

4. O Primeiro-Ministro é essencialmente o chefe de um partido político, do qual depende e no qual tem de se impor – em congressos anuais e no interior do respectivo grupo parlamentar – em concorrência com vários candidatos a essa chefia:

5. O Primeiro-Ministro pode ser substituído a meio da legislatura.

Na monarquia parlamentar, o rei é o chefe de Estado e o parlamento, após o escrutínio popular, elege o chefe do Governo. Essa a fórmula de convivência.

Essa monarquia parlamentar forte, que enfrentou e venceu duas guerras mundiais, berço do liberalismo e da livre iniciativa, chegou ao rei Jorge VI e após a Rainha Elisabeth II, coroada em 2 de junho de 1953 e falecida em 8 de setembro do corrente ano, da dinastia dos Windsor. A fleuma britânica se manteve.

É a Grã-Bretanha uma união real, para alguns união pessoal, envolvendo a Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e a Escócia) coesa como exemplo de monarquia parlamentar.

IV – A CASA DOS WINDSOR

A Casa de Windsor, também chamada Dinastia de Windsor, é a casa real reinante do Reino Unido e dos outros Reinos da Commonwealth. A dinastia é de descendência paterna alemã e era originalmente um ramo da Casa de Saxe-Coburgo-Gota, ela própria derivada da Casa de Wettin, que sucedeu à Casa de Hanôver na monarquia britânica após a morte da Rainha Vitória, esposa do príncipe Alberto.

O atual chefe da casa é monarca de dezesseis estados soberanos: o Reino Unido (onde ele reside), Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Jamaica, Bahamas, Granada, Papua-Nova Guiné, Ilhas Salomão, Tuvalu, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Belize, Antígua e Barbuda e São Cristóvão e Névis. Além dos reinos da Commonwealth, há também três dependências da Coroa, catorze territórios ultramarinos britânicos e dois estados associados à Nova Zelândia (Ilhas Cook e Niue).

A dinastia foi fundada junto com a casa em 1917, pois Jorge V já era o monarca reinante do Reino Unido e do Império Britânico. Desde então, houve cinco monarcas.

Dessa dinastia do Reino Unido saíram os seguintes monarcas: Jorge V, Eduardo VIII(que renunciou ao trono para casar com uma mulher divorciada), Jorge VI, Elisabeth II, e a partir de 8 de setembro de 2022, Charles IIII, que assume com mais de 70 anos, em segundas núpcias, e é o novo chefe da igreja anglicana, fundada por Henrique VIII, da dinastia Tudor(após a guerra das Duas Rosas, a rivalidade entre duas famílias nobiliárquicas: os York e os Lancaster, conflito entre 1455 e 1485). A dinastia dos Tudor teve como fundador Owen Tudor, em 1485, e foi extinta em 1603.

Ele é pessoa voltada para os problemas de conscientização ambiental e é o novo chefe de Estado do Reino Unido(Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte), as quatro ilhas britânicas. .

Sua esposa, em segundas núpcias, será a rainha-consorte do reino, e seu filho mais velho, do seu primeiro casamento, será o futuro rei, sendo o primeiro na linha de sucessão.

V – O QUE AGUARDAR

Para o sistema jurídico britânico: The king can do not wrong. Afinal tem-se: God save the king.

Espera-se que Charles III não viva tempos tão turbulentos como Charles I e Charles II.

Afinal, apesar dos graves problemas socioeconômicos que enfrenta aquela monarquia parlamentar, ela está cediça e cada vez mais forte. Precisará o novo rei Charles III manter o Reino Unido coeso e sem separatismos e ajudar o país a conviver com um país pós-brexit com todas as suas mazelas.

Depois de reinado tão longevo e exitoso de Elisabeth II, há menos espaço para a recorrente oposição republicana. Mas continua difícil justificar uma família rica que vive de recursos do Estado, detém uma fortuna de US$ 600 milhões e só nos anos 1990 começou a pagar impostos. Fora do Reino Unido, o movimento que exige a reavaliação do passado colonial ainda cobra um pedido de desculpas formal. Outras controvérsias hão de aparecer. Charles III já disse que uma de suas metas será rever a estrutura de pessoal que serve a realeza.

*Rogério Tadeu Romano, procurador regional da República aposentado. Professor de Processo Penal e Direito Penal. Advogado