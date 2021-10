Um governo inimigo da educação

Você já se perguntou como estará a educação das nossas crianças e adolescentes nos próximos anos? Não é difícil traçar uma previsão certeira, já que este grupo foi um dos mais afetados por conta do distanciamento social e, de acordo com estudos, o fechamento de escolas e salas de aulas nesse período de pandemia pode levar o Brasil a regredir duas décadas.

Segundo o relatório “Cenário da Exclusão Escolar no Brasil – um alerta sobre os impactos da pandemia da Covid-19 na Educação”, lançado pela UNICEF, em parceria com o Cenpec Educação, até novembro de 2020, mais de 5 milhões de meninas e meninos não tiveram acesso à educação no Brasil – número semelhante ao que o país tinha no início dos anos 2000. Desses, mais de 40% eram crianças de 6 a 10 anos de idade, etapa em que a escolarização estava praticamente universalizada antes da Covid-19.

Mesmo diante dos números alarmantes, não houve nenhum tipo de políticas públicas que ajudassem com que esse público mantivesse as aulas. É preciso lembrar que algumas escolas tentaram se adaptar ao ensino remoto. No entanto, vale destacar que esta modalidade é para a minoria, o que deixa ainda mais escancarado a desigualdade social em nosso país.

O acesso à internet no Brasil é escasso e ter infraestrutura de qualidade para acompanhar as aulas não faz parte de boa parte dos lares brasileiros. A pesquisa TIC Domicílios, realizada pelo Centro Regional e Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic), aponta que 46% das pessoas não têm acesso à internet. Desse total, 45% explicam que a falta de acesso acontece porque o serviço é muito caro e para 37% dessas pessoas, a falta do aparelho celular, computador ou tablet também é uma das razões.

É claro que em meio a uma crise da qual ainda estamos atravessando haveria uma saída para manter a educação das nossas crianças e adolescentes, mesmo que à distância. Mas ela foi negada pelo governo federal. A PL da Conectividade (PL 3.477), projeto apresentado pela Deputada Tabata Amaral, com quem eu trabalhei no Congresso como coordenadora de campanha e chefe de gabinete , o qual tem como objetivo garantir o acesso à internet, com fins educacionais, aos alunos e professores da rede pública de educação básica, foi vetada pelo Presidente da República Jair Bolsonaro.

Só esse projeto garantiria o direito à educação para 18 milhões de alunos e 1,5 milhão de professores sem acesso à internet. Mas quando estamos diante de um governo inimigo da educação, uma coisa é certa: regrediremos.

Infelizmente, sem ações e projetos que ajudem os alunos a ocuparem novamente as carteiras escolares, a preencherem seu lugar de fala e protagonismo, teremos um déficit educacional sem precedentes nos próximos anos. o Banco Mundial publicou um estudo indicando que antes da pandemia, 50% dos estudantes possuíam um nível de proficiência abaixo do mínimo; após 13 meses de escolas fechadas, esse índice poderá chegar a 71%.

É necessário ir atrás de cada criança e adolescentes que está com seu direito à educação negado e traçar medidas para que possam estar devidamente inseridos e aprendendo.

A educação nunca foi uma prioridade em nosso país, mas chegou o momento de fazer com que seja. Eu defendo essa bandeira!

*Laiz Soares é formada em relações internacionais pela PUC Minas e pela Essca na França. Atuou liderando equipes e projetos no setor privado, em ONGs e no Congresso Nacional.