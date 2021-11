Um desafio ambiental

O metano é um hidrocarboneto gasoso incolor, não venenoso, inflamável, produzido, tanto naturalmente, nas minas de carvão e a partir de decomposição de resíduos orgânicos em pântanos, como em biodigestores.

De extrema importância é a presença excessiva desse hidrocarboneto a prejudicar a chamada camada de ozônio.

A camada de ozônio fica situada na estratosfera a uma altitude de 20 km a 35 km da superfície terrestre.

Como explicam Roberto Peixoto e Suely Carvalho(Proteção da Camada de Ozônio: Convenção de Viena e Protocolo de Montreal) o ozônio é uma forma triatômica de oxigênio – tem três átomos de oxigênio ao invés de dois. Ele se forma naturalmente nos níveis superiores da atmosfera terrestre através da radiação ultravioleta do sol. A radiação quebra as moléculas de oxigênio, liberando átomos livres, alguns dos quais se ligam com outras moléculas de oxigênio para formar o ozônio. Cerca de 90% de todo o ozônio da atmosfera é formado dessa maneira entre 15 e 55 quilômetros acima da superfície da Terra – na porção da atmosfera chamada de estratosfera. Assim, a estratosfera é conhecida como a ”camada de ozônio”. Mesmo na camada de ozônio, o ozônio está presente em quantidades muito pequenas; sua concentração máxima, numa altura de 20 25 quilômetros, é apenas 10 partes por milhão.

Dizem ainda Roberto Peixoto e Suely Carvalho(obra citada) que “Vários produtos químicos feitos pelo homem são capazes de destruir o ozônio estratosférico. Todos eles têm duas características em comum: nos níveis mais baixos da atmosfera todos são notavelmente estáveis, sendo muito insolúveis em água e resistentes à degradação física e biológica; e eles contêm, cloro e bromo (elementos que são extremamente reativos quando na forma livre) e podem por isso atacar o ozônio. Por essas razões, as substâncias destruidoras de ozônio continuam no ar por longos períodos, e são gradativamente difundidas para todas as partes da atmosfera, inclusive a estratosfera. Lá elas são degradadas, pela intensa radiação e alta energia do sol, liberando átomos de cloro e bromo destruidores de ozônio. Clorofluorcarbonos (CFCs) são os produtos químicos destruidores de ozônio mais importantes e têm sido usados de muitas maneiras desde que foram sintetizados pela primeira vez, em 1928. Alguns exemplos são: como refrigerante em refrigeradores e condicionadores de ar; como propelentes em latas de “spray”; como agentes de expansão na fabricação espumas flexíveis para estofamentos e colchões; e como agentes de limpeza para placas de circuito impresso e outros equipamentos. Quinze CFCs estão sendo eliminados. Os Hidroclorofluorcarbonos (HCFCs) são semelhantes aos CFCs e foram amplamente desenvolvidos como substitutos, sendo seus principais usos como refrigerantes e agentes de expansão.”

Os Hidroclorofluorcarbonos (HCFCs) são semelhantes aos CFCs e foram amplamente desenvolvidos como substitutos, sendo seus principais usos como refrigerantes e agentes de expansão.

Explicam ainda Roberto Peixoto e Suely Carvalho, naquela obra, que o potencial de destruição de ozônio (PDO2) dos HCFCs é muito elevado para permitir o seu uso em longo prazo. Quarenta HCFCs diferentes estão sujeitos a controles globais levando finalmente à eliminação do seu uso.

Produtos químicos destruidores de ozônio contribuem para o aquecimento global pois podem ter um impacto no balanço térmico da Terra, bem como na camada de ozônio, porque muitos deles são gases causadores do efeito estufa. Por exemplo, os CFCs 11 e 12 (os dois principais compostos clorofluorcarbonos que destroem o ozônio) têm um potencial de aquecimento global respectivamente 4000 a 8500 vezes maiores do que o dióxido de carbono (num período de 100 anos). Os fluorcarbonos (HFCs) produtos químicos desenvolvidos para substituir CFCs sã também poderosos gases causadores do efeito estufa, como ainda lembra Roberto Peixoto e Suely Carvalho(obra citada).

As emissões de animais – provenientes de esterco e liberações gastroentéricas – são responsáveis por cerca de 32% das emissões de metano causadas pelo ser humano. O crescimento populacional, o desenvolvimento econômico e a migração urbana estimularam uma demanda sem precedentes de proteína animal e com a população global se aproximando de 10 bilhões, espera-se que esta fome aumente em até 70% até 2050(Reduzir emissões de metano é essencial e tem impactos a curto prazo – defende PNUMA, in Dourados Agora).

No entanto, o metano agrícola não tem origem apenas de animais. O cultivo de arroz em casca – em que campos inundados evitam que o oxigênio penetre no solo, criando condições ideais para bactérias emissoras de metano – é responsável por outros 8% das emissões relacionadas ao ser humano.

No entanto, o metano agrícola não tem origem apenas de animais. O cultivo de arroz em casca – em que campos inundados evitam que o oxigênio penetre no solo, criando condições ideais para bactérias emissoras de metano – é responsável por outros 8% das emissões relacionadas ao ser humano, como ainda se lê naquele artigo publicado por Dourados Agora.

O metano é um dos gases de efeito estufa mais potentes, sendo responsável por um terço do aquecimento global causado pelas atividades humanas.

Em 2019, o metano na atmosfera bateu recordes: ficou cerca de duas vezes e meia acima da presença que tinha na era pré-industrial, como noticiou a BBC. News Brasil.

Daí a necessidade do controle desses produtos químicos que se tornam perigosos.

Na matéria temos a Convenção de Viena para a proteção da camada de ozônio.

No Brasil tem-se Decreto nº 99.280, de 6 de junho de 1990, que trata da promulgação da Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio e do Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio.

Segundo as pesquisas atuais, as substâncias que destroem a Camada de Ozônio são produzidas pelo homem e dividem-se nos seguintes produtos químicos: CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-14, CFC-15; Halons, HCFCs e Brometo de Metila. Os CFCs são usados como propelentes na fabricação de aerossóis; em espumas; plásticos; ar condicionado, serviços de refrigeração, como agentes de processo e nos setores de solventes, e de uso em medicamentos (inaladores de dose medida), como se lê da lição de Darly Henriques da Silva(Protocolos de Montreal e Kyoto: pontos em comum e diferenças fundamentais.

Ali se tem os seguintes conceitos:

1.” A camada de ozônio” significa a camada de ozônio atmosférico acima da camada planetária limite.

2. ” Efeitos adversos” significa alterações no meio ambiente físico, ou biota, inclusive modificações no clima, que tenham efeitos deletérios significativos sobre a saúde humana, sobre a composição, capacidade de recuperação e produtividade de ecossistema naturais ou administrados, ou sobre matérias úteis à humanidade.

3. ” Tecnologias ou equipamento alternativo” significa tecnologias ou equipamentos cujo uso torna possível reduzir ou eliminar efetivamente as missões de substancias que têm, ou podem ter, efeitos adversos sobre a camada de ozônio.

4. ” Substâncias alternativas” significa substâncias que reduzem, eliminam ou evitam efeitos adversos sobre a camada de ozônio.

Naquele importante acordo as partes comprometem-se, diretamente ou por meio de organismo internacionais competentes, a iniciar e cooperar da maneira apropriada, na condição de pesquisas e avaliações sobre:

a) os processos físicos e químicos que possam afetar a camada de ozônio;

b) a saúde humana e outros efeitos biológicos que derivem de modificações da camada de ozônio, particularmente as que resultem de mudanças na radiação solar ultravioleta com efeitos biológicos (UV-B);

c) efeitos climáticos de modificações da camada de ozônio;

d) efeitos que derivem de modificações da camada de ozônio e mudanças consequentes na radiação UV-B sobre materiais naturais e sintéticos úteis à humanidade;

e) substâncias, práticas, processos e atividades que possam afetar a camada de ozônio, bem como seus efeitos cumulativos;

f) substâncias e tecnológicas alternativas;

g) questões socioeconômicas correlatas, bem como no que se específica nos Anexos I e II.

Veio ainda o chamado Protocolo de Montreal, adotado em setembro de 1987, sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio.

As Partes do Protocolo de Montreal concordaram que os países em desenvolvimento precisam de assistência técnica e financeira para eliminar SDOs, e para isso as Partes estabeleceram o Fundo Multilateral como mecanismo financeiro que apoia os países do Artigo 5 nos seus esforços de redução e eliminação. As contribuições para os Fundos são feitas principalmente por países desenvolvidos. O fundo fornece aos países do Artigo 5 assistência financeira no desenvolvimento e na implementação de projetos e programas com o objetivo de eliminar SDOs. Assistência técnica, informações sobre novas tecnologias, treinamento e demonstração de programas também podem ser providenciados pelo Fundo. Seu orçamento para o período de 1991 a 1993 foi de US$ 240 milhões, aumentado para US$ 510 milhões no período de 1994 a 1996. até novembro de 1995 o Fundo tinha aprovado “programas nacionais” para mais de 64 países do Artigo 5 que eliminarão um total de 142.000 toneladas de PDO quando complementados.

O Brasil regulamentou a sua adesão ao Protocolo de Montreal através do Decreto Federal nº 99.280, promulgado em 07 de junho de 1990.

A partir da Decisão XIX/6 do Protocolo de Montreal, em 2007, foi estabelecido um cronograma para redução do consumo de HCFCs no Brasil. Esse planejamento conta com três etapas e, até o ano de 2021.

O Protocolo de Montreal é apoiado por três painéis de avaliação científica, que informam os formuladores de políticas. Por exemplo, esses painéis alertaram sobre o aumento inesperado das emissões de triclorofluorometano destruidor da camada de ozônio (CFC-11) nos últimos anos, devido à produção ilegal.

O Protocolo de Montreal é um tratado internacional visando a substituir as substâncias que demonstraram reagir quimicamente com o ozônio na parte superior da estratosfera, as Substâncias Destruidoras da Camada de Ozônio (SDOs), como os grupos Clorofluocarbonos (CFCs), Halons, Tetracloretos de Carbono (CTCs) e Hidroclorofluorcarbono (HCFCs), emitidas em todo o globo, a partir dos processos de industrialização. Entrou em vigor em 1/1/1989 e sofreu emendas nas reuniões de Londres (1990), Copenhague (1992), Viena (1995), Montreal (1997) e Pequim (1999).

Em outubro de 2016, na 28ª Reunião das Partes ocorrida em Kigali, em Ruanda, os Estados-Parte do Protocolo de Montreal decidiram pela aprovação de uma emenda que inclui os hidrofluorcarbonos (HFCs) na lista de substâncias controladas pelo Protocolo.

No Brasil, a previsão é de congelamento do consumo de HFCs em 2024 e redução do consumo entre 2029 e 2045.

Tem-se, no Brasil, as substâncias controladas:

Tem-se ainda o chamado Protocolo de Kyoto, que é acordo internacional que fixa metas para limitar a poluição pela queima de combustíveis fósseis causadoras do efeito estufa. Durante a Conferência Rio92 da ONU sobre Meio Ambiente, mais de 200 países adotaram a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que entrou em vigor em 1994. Conferências anuais das Partes se seguiram, culminando com a assinatura do Protocolo de Kyoto em 1997.

O Protocolo prevê uma redução total das emissões de 5,2% entre 2008 e 2012 em comparação aos níveis de 1990. Apenas 42 países industrializados do Anexo I do Protocolo6 estão sujeitos a essas metas que variam de um signatário para outro. Os países da União Europeia têm que cortar as emissões em 8%, enquanto o Japão se comprometeu com 5%. Países em desenvolvimento não tiveram de se comprometer com metas específicas. Como signatários, no entanto, precisam manter a ONU informada sobre seu nível de emissões, bem como devem buscar o desenvolvimento de estratégias para tratar as mudanças climáticas.

Observe-se que os Estados Unidos não ratificaram o protocolo.

Nessa linha de controle pelo Protocolo de Kyoto, o 1º inventário brasileiro de emissão dos gases do efeito estufa foi divulgado em 2004 com dados de 1990-94. O 2º, concluído em 12/2008, cobre de 1995 a 2000, portanto, com 8 anos de defasagem entre os dados e sua publicação.

A redução das emissões de metano neste momento teria um impacto a curto prazo, e é fundamental para ajudar a manter o mundo em um caminho de 1,5°C.

Daí a série importância desse controle.

Segundo o Environment Programme “as emissões de metano causadas pelo ser humano poderiam ser reduzidas em até 45% dentro da década. Isto evitaria quase 0,3°C de aquecimento global até 2045, ajudando a limitar o aumento da temperatura global a 1,5°C e colocando o planeta no caminho certo para atingir as metas do Acordo de Paris. A cada ano, a subsequente redução do ozônio ao nível do solo também evitaria 260 mil mortes prematuras, 775 mil visitas hospitalares relacionadas à asma, 73 bilhões de horas de trabalho perdido devido ao calor extremo e 25 milhões de toneladas de perdas de safras.”

Tal diminuição não será nada fácil.

A maior parte da demanda mundial de energia (cerca de 75%) é suprida por meio da utilização de combustíveis fósseis, que são aqueles originados da decomposição de organismos animais e vegetais durante milhares de anos em camadas profundas do solo ou do fundo do mar. Os principais combustíveis fósseis são o petróleo, o gás natural e o carvão.

O carvão corresponde a 6% da oferta de energia primária no Brasil.

Daí a imensa desconfiança diante dessas informações pelos progressos que o mundo na defesa de um sadio meio ambiente poderá ter com relação a Conferência de Glasgow, na Escócia.

O principal objetivo das negociações de Glasgow é firmar novos compromissos que garantam que a meta estabelecida no Acordo de Paris em 2015, de limitar o aumento da temperatura global a 1,5ºC em comparação com os tempos pré-industriais, seja atingida.

O Brasil promete reduzir emissões pela metade até 2030 e zerar desmatamento 2 anos antes. Como atuará? Como agirão as demais nações, principalmente as grandes potências?

