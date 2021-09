Após um ano na presidência do STF, Fux diz ambiente político tem ‘testado o vigor das instituições’, mas avisa que tribunal está ‘vigilante’

Antes da sessão dos julgamentos desta quarta-feira, 22, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), fez um balanço do seu primeiro no comando da Corte e disse que o trabalho tem sido ‘desafiador’ em razão da pandemia e do ambiente político.

“Para além da crise sanitária que vivenciamos, a atual conjuntura trouxe reflexos político-institucionais e socioeconômicos, que tem testado o vigor das nossas instituições políticas”, afirmou.

A despeito da tentativa de recuo do Planalto, a crise entre Executivo e Judiciário foi reavivada após a escalada de investidas do presidente Jair Bolsonaro contra o STF chegar ao ápice no feriado do 7 de Setembro. Sem citar o presidente, Fux disse que o tribunal segue ‘estável, resiliente e coeso’ e tem contribuído para a ‘estabilidade institucional’.

“Assegurando o regime democrático, dirimindo conflitos em prol de maior segurança jurídica e, de modo vigilante, garantindo a observância dos direitos fundamentais”, disse.

“Este Supremo Tribunal Federal se apresenta como exemplo vivo de que a democracia deriva do dissenso institucionalizado, e não da discórdia visceral ou do caos generalizado”, acrescentou.

O ministro também garantiu que o tribunal continuará firme no propósito de ‘salvaguardar o regime democrático’. “Qualquer que seja o preço político que tenhamos de pagar”, disparou.

Desde o início da pandemia, o STF tem sido acionado para arbitrar a disputa travada entre os governos federal e estaduais, sobretudo em torno das medidas de isolamento social e das campanhas da vacinação. A atuação do tribunal na crise sanitária também foi lembrada por Fux.

“Mesmo diante de todo o sofrimento vivenciado pelo povo brasileiro durante esse período de pandemia, mesmo diante dos inúmeros desafios político-institucionais enfrentados, nunca houve – e nem haverá – qualquer espaço para o desânimo ou amedrontamento por parte deste Tribunal”, pregou o ministro.