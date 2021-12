Um ano para esquecer

Não bastasse a pandemia causadora de milhares de mortes, nosso país apresentou neste ano inúmeros retrocessos.

As queimadas na Amazônia bateram recorde.

Nosso índice de democracia piorou.

A transparência nos negócios públicos começa a dar lugar a opacidade. Até orçamento secreto inventaram, mesmo que parcial, é uma afronta à Constituição da República.

O desrespeito ao trabalho da imprensa é estimulado por quem exerce o poder.

A demarcação das terras indígenas não avança, mas a invasão de seu território para mineração cresce a olhos vistos. O Rio Madeira já apresenta sinais de contaminação por mercúrio, segundo noticia a imprensa.

O desemprego encontra-se em níveis altíssimos desde o início da pandemia, enquanto a inflação não para de subir.

Para segurar a inflação, o Banco Central eleva os juros e joga mais água fria numa economia que não decola, salvo poucas exceções.

A dívida pública interna já está em patamar preocupante e o aumento dos juros coloca mais óleo na fogueira.

Por falar em óleo, a Petrobras volta ao noticiário, agora, não por causa da riqueza do pré-sal, dos desvios de recursos ou da dívida gigantesca, mas por causa da alta do dólar e do preço exorbitante dos combustíveis, uma das grandes fontes de pressão inflacionária.

A circulação reduziu em decorrência da pandemia, mas com a vacinação começou a retomar. Então, passou a faltar automóveis, dizem que por falta dos chips, que, em nossa ignorância, não sabemos produzir. Os preços dos veículos se tornaram impagáveis.

Não, não foi um ano fácil.

O combate à corrupção sofreu derrotas fragorosas tanto no Judiciário, como no Parlamento e no Executivo. Até o Ministério Público passou recibo com o fim das forças tarefas.

O país não caminha no ritmo que poderia, nem que precisaria.

O número de pessoas abaixo da linha da pobreza é gigantesco. A busca por escolarização, principal alternativa para romper esse obstáculo, não é sequer considerada por quem teria o poder de fazê-lo.

Na saúde, conseguimos a vacina, mas a que preço. Agora, a diretoria da Anvisa enfrenta ameaças de morte por haver autorizado a vacinação para crianças. A que ponto chega a ignorância e a má-fé.

Já não chega os batalhões de pessoas que, enganadas por falsos profetas, se recusam a vacinar, como se a vacina fosse coisa do demônio e a ciência merecesse queimar na fogueiras do inferno, como já fizeram em algumas oportunidades com os livros.

Ignorância mata!

E esses últimos anos deixaram isso ainda mais evidente. O problema é que ela vem acompanhada da cegueira, de uma forma especial de cegueira coletiva.

Num país onde o apreço pela leitura e pelos estudos, ainda, não chega ao que seria necessário, não dá para alegar surpresa.

Felizmente, alguém teve a sábia ideia de dividir o calendário em anos, e o poder dos políticos em mandatos. Assim, a cada novo ano podemos renovar a esperança de um futuro melhor, e a cada nova eleição, a esperança de um governo minimamente eficiente.

Infelizmente, 2021 não trouxe o fim da pandemia que pedimos no final de 2020. E a Ômicron não traz segurança de que em 2022 iremos, finalmente, nos livrar das máscaras e dos vírus.

No entanto, 2022 tem eleições. E isso gera uma expectativa ampla de melhoria. Todavia, se não tivermos novas opções, boas e viáveis eleitoralmente, se ficarmos em mais do mesmo, se continuarmos com os problemas já conhecidos apenas se agravando, não haverá esperança que resista.

Ninguém merece mais um ano de pandemia, queremos esquecer esse capítulo.

Ninguém merece mais quatro anos de palavrões, de ofensas, de descaso com as pessoas e com os interesses da sociedade.

Não precisamos de mais ódio, de divisão ou de truculência. As pessoas querem apenas viver suas vidas em paz, com emprego e renda, com saúde e boas companhias para desfrutar de momentos felizes.

A Natureza é de uma riqueza impressionante. Muitos conseguem potencializar essa beleza e produtividade, mas outros apenas atrapalham, deixando um rastro de destruição.

É preciso trazer luz onde há escuridão.

É preciso trazer conhecimento onde há ignorância.

As pessoas não ignoram porque querem, ignoram porque não sabem. Claro, sempre há os mal-intencionados que lucram com a ignorância alheia, mas a grande maioria ignora porque não teve acesso aos livros e as fontes do saber.

Os novos meios de comunicação poderiam facilitar o trabalho, mas as bolhas, criadas por nossa preferência pelos iguais e potencializadas pelos algoritmos, têm gerado barreiras a essa evolução.

Há quem diga que caminhamos em círculos, ou numa espécie de eterno retorno, sempre renovando os mesmos antigos problemas, apenas mudando de roupas. Nos adaptamos ao novo figurino da moda, mas no âmago das relações sociais as velhas questões permanecem. Modelos de dominação pautados em atos de violência, supressão de direitos e de acesso aos bens bloqueados por barreiras ao conhecimento.

O resultado é um grande contingente de excluídos. Pessoas vivendo debaixo de viadutos, se escondendo em cavernas como na idade da pedra. Outras escravizadas ou sendo oferecidas em rituais macabros.

Esperemos que as pessoas que conseguem enxergar nessa noite de trevas, que elas consigam abrir as portas e as janelas para que a luz do conhecimento e das boas opções possam entrar, que possamos, enfim, encontrar o caminho para o progresso que admita a inclusão de todos e todas; que a vida em harmonia com a Mãe Natureza seja possível, que abandonemos o papel de matricidas e de fatricidas para permitir que a vida floresça em paz.

Tempos adversos sempre existiram, é verdade. A raça humana sempre flertou com o precipício. Todavia, quando se aproxima exageradamente da borda, parece acabar mudando de rumo.

Que 2022 não nos traga somente espinhos, mas permita que sejamos mais eficientes para podermos usufruir da beleza e perfume das flores e do sabor dos frutos.

Esperemos (e trabalhemos) para que as lideranças políticas apresentem propostas efetivas e viáveis para a solução dos problemas brasileiros, e os eleitores saibam analisar o histórico, a competência e a integridade dos candidatos e distinguir aqueles que merecem o mandato, daqueles que não passam de mera vontade de poder em benefício próprio.

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; (Constituição Federal)

*Ricardo Prado Pires de Campos é professor e mestre em Direito das Relações Sociais, com ênfase em Processo Penal, foi promotor e procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo e atualmente preside o MPD – Movimento do Ministério Público Democrático, associação de membros do Ministério Público brasileiro

Esta série é uma parceria entre o blog e o Movimento do Ministério Público Democrático (MPD). Acesse aqui todos os artigos, que têm publicação periódica