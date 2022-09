Um ano de voto plural no Brasil

A Medida Provisória 1.045, convertida na Lei 14.195 em 26 de agosto de 2022, exatamente há um ano, modificou importantes aspectos da Lei 6.404/76, a Lei das Sociedades por Ações, e teve como principal alteração a permissão para que empresas brasileiras emitam ações ordinárias que concedam direito a uma quantidade de votos superior às demais, instituto conhecido como “voto plural” ou “super voto”.

Seguindo tendência de grandes economias ao redor do mundo, como EUA, Inglaterra, Holanda e Hong Kong, o voto plural permite que acionistas com uma pequena participação no capital da companhia mantenham o controle sobre suas decisões estratégicas. No caso de startups e empresas familiares que desejam captar investimentos sem perder o controle do negócio, o mecanismo pode, por exemplo, favorecer a listagem em bolsa, dentre outros benefícios.

Isso ocorre principalmente porque o interesse dos investidores não está em assumir o controle das empresas, mas sim no retorno de seu aporte financeiro. Além disso, eles confiam na experiência e na capacidade dos controladores das empresas em tomar as melhores decisões para o desenvolvimento e expansão do negócio.

Já bastante utilizado nos EUA por empresas de tecnologia, como Facebook e Alphabet (controladora do Google), o voto plural vem possibilitando que os fundadores mantenham o controle da companhia mesmo após abrir capital ou captar recursos. Vale dizer, que o Brasil já perdeu um número considerável de ofertas públicas iniciais de ações (IPOs) com muitas companhias optando por levar suas ofertas aos EUA buscando manter seu poder de controle.

A lei aprovada visou beneficiar empresas e investidores e contribuir para tornar o Brasil um país mais atrativo para geração de negócios e captação de recursos via mercado de capitais, inclusive por empresas que precisam preservar o controle após uma diluição patrimonial significativa para viabilizar a sua estratégia de negócios.

Contudo, passado um ano da sua criação, a adoção do instituto do voto plural, pelo menos pelo mercado de capitais, parece ter sido tímida, senão inexistente.

Acreditamos que o principal motivo está nas limitações para o uso do recurso, como o prazo de validade, a princípio limitado a sete anos (conhecida como sunset clause), podendo ser prorrogado, sem limitação, desde que aprovado pelos demais acionistas, sendo que o titular do super voto está impedido de votar nessa deliberação. Outro ponto importante se refere ao caráter pessoal dessas ações especiais que, se transferidas para um terceiro, deixam de ter a pluralidade de votos e voltam à regra geral de “uma ação, um voto”. Nossa lei também limita o voto plural ao máximo de 10 votos por ação. É usual, na prática internacional, que se adote 10 ou 20 votos por ação, havendo casos na experiência norte-americana em que essa desproporção é substancialmente superior. Outra restrição é o impedimento de empresas, que já possuem suas ações admitidas à negociação em bolsa, adotem o voto plural.

Para que efetivamente possa haver a modernização da legislação societária brasileira, algumas restrições ao uso do voto plural precisam ser revistas, sendo a principal delas o risco de perda do controle acionário após o sétimo ano, que pode desestimular sobremaneira o uso do voto plural no país.

Para o aniversário de dois anos, esperamos uma reforma legislativa que permita que empresas que já possuem suas ações negociadas em bolsa possam adotar o voto plural (sujeito a determinadas condições, como concessão de direito de recesso aos dissidentes da deliberação) e que os contornos do voto plural – i.e., eventuais sunset clause e perda da pluralidade de votos em determinadas transferências a terceiros, bem como a quantidade máxima de votos por ação, – possam ser definidos privadamente nos estatutos sociais e não em lei, em linha com a experiência internacional.

*Nair V. Saldanha, sócia de Madrona Advogados