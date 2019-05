Um ‘acidente no caminho’ atrasa Zé Dirceu

A defesa do ex-ministro José Dirceu comunicou à Justiça Federal de Curitiba que o petista só deve chegar à noite na Superintendência da Polícia Federal, onde deveria ter se apresentado até as 16h desta sexta, 17.

Segundo os advogados de Dirceu, um acidente na rodovia BR 116 provocou um congestionamento, atrasando o cronograma de viagem do petista.

“Houve um acidente no caminho”, disse o ex-deputado Wadih Damous (PT-RJ), ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro, que integra a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aguarda a chegada de Dirceu à PF de Curitiba.

Dirceu optou por ir de carro de Brasília, onde mora, até Curitiba. São cerca de 1.400 quilômetros de estrada.

Em despacho na tarde desta sexta-feira, 17, o juiz da 13.ª Vara Federal de Curitiba, Luiz Antonio Bonat, diz que foi informado do atraso, mas com outra justificativa.

“(A defesa) Esclarece, contudo, que pela distância entre Brasília e Curitiba e pelo mau tempo, o condenado, que saiu de carro, durante a madrugada, da Capital Federal, não conseguirá chegar até as 16:00.”

Leia o despacho do juiz:

Por mera liberalidade do Juízo, autorizei que José Dirceu de Oliveira e Silva se apresentasse na Superintendência da Polícia Federal situada nesta Capital até as 16:00 de hoje, para início da execução provisória de sua pena (evento 474).

Sobreveio petição da sua Defesa, juntada como anexo eletrônico, informando que ele está a caminho desta Capital e que, ainda hoje se apresentará perante a SR/PF/PR.

Esclarece, contudo, que pela distância entre Brasília/DF e Curitiba/PR e pelo mau tempo, o condenado, que saiu de carro, durante a madrugada, da Capital Federal, não conseguirá chegar até as 16:00.

A Defesa não informou o provável horário de chegada, mas comprometeu-se a fornecer maiores informações assim que tiver uma previsão mais concreta.

A ficha para execução provisória da pena de José Dirceu de Oliveira e Silva foi encaminhada, na data de hoje, à 12ª Vara Federal de Curitiba.

Com isso, detalhes para a entrega do preso, inclusive quanto à dilação do horário para tanto, devem ser requeridos àquele Juízo, razão pela qual deixo de examinar o pleito da Defesa.

Encaminhe-se cópia da petição da Defesa ao Juízo de Execução.

Comunique-se, por telefone, a Defesa e a autoridade policial.

Ciência ao MPF e ao Assistente de Acusação.