Twitter alega que não bloqueou contas antes porque só tinha CPF e nome de bolsonaristas

O Twitter alegou que os dados informados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em decisão tomada em maio contra blogueiros, empresários e deputados bolsonaristas não eram suficientes para garantir a suspensão das contas na rede social. Segundo a empresa, a ordem do ministro era ‘genérica’ e não informava quais perfis específicos deveriam ser retirados do site – a determinação foi cumprida nesta sexta, 24, após Moraes encaminhar a lista de contas.

Documento A NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PDF

Moraes determinou o bloqueio em 26 de maio, quando também autorizou buscas e apreensões contra o blogueiro Allan dos Santos, a extremista Sara Giromini e a quebra do sigilo dos empresários Luciano Hang e Edgar Corona. Os perfis bolsonaristas são investigados após a PF apontar ‘sérios indícios’ de que crimes como calúnia, difamação, injúria, associação criminosa e contra a Segurança Nacional.

O ministro informava que se deveria suspender o acesso dos investigados à rede social para ‘interromper discursos criminosos de ódio’ . Moraes listou o nome, CPF e endereço de cada um. Apesar da ordem, os perfis ficaram online por quase dois meses. Nos autos sigilosos, o Twitter informou que os dados repassados pelo ministro não eram suficientes para garantir o cumprimento da medida.

“Embora a determinação de bloqueio tenha sido informada pela Autoridade Policial aos provedores que exploram, de forma empresarial, as redes sociais em questão, observa-se seu descumprimento, mantendo-se ativos os perfis de usuários especialmente da rede social Twitter, que informa nos autos a impossibilidade de cumprimento de ordem genérica, posto não haver cadastramento nos perfis com uso de dados civis remetidos com os ofícios”, afirmou Moraes, em decisão proferida nesta quarta, 22.

A lista se tornava necessária para garantir que a rede social bloqueasse as contas corretas, sem incorrer em risco de suspender um usuário por engano ou que não estivesse ligado às investigações. Em nova ordem, o ministro reiterou a ordem de bloqueio, desta vez especificando os perfis exatos dos investigados na rede social. Moraes impôs multa diária de R$ 20 mil em caso de descumprimento.

A retenção das contas atingiu Allan dos Santos, Bernardo Kuster, Edson Pires Salomão, Eduardo Fabris Portella, Enzo Leonardo Suzi Momenti, Marcelo Stachin, Marcos Dominguez Bellizia, Rafael Moreno, Paulo Gonçalves Bezerra, Rodrigo Barbosa Riberio, Roberto Jefferson Monteiro, Sara Fernanda Giromini, Edgard Gomes Corona, Luciano Hang, Otávio Oscar Fakhoury, Reynaldo Binchi Junior e Winston Rodrigues Lima.

Segundo o advogado e diretor do InternetLab, Francisco Brito Cruz, a medida adotada pelo Twitter é uma medida diferente da exclusão da conta, que ocorre quando o perfil viola alguma das diretrizes da rede social. A retenção que atingiu Allan dos Santos e Roberto Jefferson é uma forma da rede social limitar o acesso de usuários aos perfis enquanto cumpre decisão judicial.

“A retenção ocorre não porque o Twitter quis retirar a conta, o Twitter está cumprindo a decisão de uma autoridade. O efeito prático é mostrar ao usuário que ele está acessando uma conta que está sofrendo uma sanção na Justiça”, afirmou.

A rede social se limitou a comentar o caso afirmando que apenas cumpria ‘estritamente’ uma ‘ordem legal proveniente de inquérito do Supremo Tribunal Federal’.