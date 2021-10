Férias de verão! Finalmente! Depois de 3 anos de namoro, eu e Paulinho conseguimos tirar um tempo do trabalho para viajarmos juntos. Sim, só nós dois e em férias de sonho pelo litoral do Ceará!

Primeiro dia, em Fortaleza, acordamos com um dia nublado desanimador lá fora. Ávidos por desbravar as belezas naturais do litoral cearense, não desistimos e lá fomos nós para nosso primeiro passeio: a praia de Cumbuco, pertinho da capital.

A van que nos levaria à praia já estava parada na porta do hotel. Vidros fumês, cortininhas nas janelas, mas, quando entramos… opa! Lá dentro da van, só o guia de turismo e um turista solitário. Pelo jeito, os outros turistas fugiram do céu nublado e da ameaça de chuva.

Tentando nos enturmar, o guia nos apresentou ao turista avulso. Um sujeito risonho, ruivo, bem acima do peso que, antes de dizermos qualquer coisa, sacou rapidamente seu cartão de visitas e nos entregou. Um tanto estranho. Retribuímos com sorrisos amarelos e fomos nos sentar.

A van partiu. Em menos de 10 minutos de conversa, nosso novo “amigo” já se convidou para ir conosco a um forró animado à noite e ainda pediu o número do celular do Paulinho! “Turista fofucho pegajoso”, pensei.

***

Chegando à praia de Cumbuco, fomos recebidos por um garçom com camisa florida, colar de plástico colorido, carregando uma bandeja de batida de frutas servida ao estilo daquela série de TV “A Ilha da Fantasia”. Depois de bebericar, começamos a pensar em qual seria a atividade do dia. Paulinho e eu optamos pelo passeio de jangada! E o fofucho? Também, claro.

E lá estávamos nós, juntinhos no passeio: Eu, o Paulinho… e nossa bagagem avulsa: fofucho! Que raiva! Poderia ter sido um passeio a dois tão romântico, tão gostoso! Mas que nada! Éramos três a bordo da jangada, e nem o mar estava cooperando: frio e revolto.

— Onde vocês têm ido à noite? — perguntou nosso turista-mala.

— Nós? Bom, eu e o Paulin…

Fui interrompida pelo fofucho com outra pergunta:

— Vocês são casados?

— Não — respondi, me arrependendo em seguida. Que oportunidade perdida! Devia ter aproveitado a chance e respondido: “Estamos em lua de mel. Viemos curtir uma viagem a dois”. Seria perfeito, mas bobeei…

Daí em diante, com o caminho aberto, o mala já queria combinar programas a três para daqui a dois, três dias. Desta vez, não perdemos a chance e, a uma só voz, retrucamos rápido:

— Já teremos ido embora.

O fofucho fez a mais redonda cara de decepção.

Para aliviar o desconforto, resolvemos dar um mergulho. Antes o mar gelado e raivoso que o fofucho tentando puxar conversa. Não adiantou. O fofucho mergulhou junto! As ondas continuavam fortes, batendo na gente, e a maré nos puxava e empurrava. Para não ficarmos à deriva ou nos afogarmos, nós três tivemos que nos agarrar a uma corda jogada ao mar pelo jangadeiro que, para tornar a situação ainda mais embaraçosa, resolveu registrar a cena em uma foto para a posteridade:

— Olha o jegue cearense! — disse, animado, o jangadeiro. Em resposta, apenas nossos sorrisos forçados em lábios duros de tanto frio!

***

Na hora do almoço, o fofucho nos acompanhou no camarão no abacaxi. Aliás, ele e suas histórias. O prato estava uma delícia, mas nosso “convidado especial” não parava de falar um minuto. Resolveu compartilhar com a gente todas as histórias da sua juventude.

Contou que uma vez ficou escondido durante horas e horas no armário da escola, não para se esconder da turma, mas, sim, pra mostrar poder e liderança pros colegas. Contou outra de quando pulou da janela da escola em reforma pra um andaime e foi descendo até dar de cara com a inspetora, já no chão. Depois de uma dezena de histórias bizarras dessas, nosso fofucho reservou o melhor para o final do almoço. Cantou um samba de composição própria, chacoalhando uma caixinha de fósforos. Eu olhava para o Paulinho e pensava: “Será que eu mereço ouvir isso tudo?” Não, ninguém merece!

Em Cumbuco, havia muitas opções de atividades. De triciclos a cavalos pra alugar. Discretamente, eu e Paulinho combinamos de andar de jet ski na lagoa, perto dali. Para nossa alegria, o mala anunciou alto:

— Vou alugar um cavalo, sou um bom cavaleiro, vou mostrar pra vocês.

Finalmente nos livramos dele. Pelos menos, era o que pensávamos. Enquanto caminhávamos para a lagoa, ouvimos o som de um cavalo trotando. Sim, era o fofucho!

Ele passava por nós usando um chapéu de cowboy e, empinando o cavalo no ar, gritava alto “Hai Ooô, Silver!”. Andava mais um pouco e voltava até nós, empinando o cavalo no ar, parecia aqueles vaqueiros que trabalhavam no show do Beto Carrero World. As pessoas na praia riam e olhavam para nós como se fôssemos íntimos daquela figura.

— Tá todo mundo achando que ele é nosso amigão, Paulinho! — disse Kika, toda envergonhada.

— Sim, o amigão que viajou avulso pra cá com a gente, Kika.

***

Na volta do passeio, já dentro da van, o fofucho contava vantagem:

— Vocês viram que eu sou um cara que faz amizade fácil, né? Em todo lugar é assim. Eu tenho amigos por quase todo o Brasil. Fico hospedado na casa deles e tudo. Vocês são meus mais novos amigos!

Fizemos cara de limão azedo, e o Paulinho disse baixinho: “Sai pra lá, Satanás!”.

Não aguentei e dei risada alto.

O mala nem percebeu e continuou listando suas qualidades de “eu sou o cara!” Até que, depois de tanta falação, acabamos tirando uma soneca na van. Acordamos na primeira parada no nosso hotel, na praia de Iracema.

Foi aí que o fofucho abriu meio olho, deu uma fungada e disse:

— Mais tarde, eu passo aí. Hoje é noite de forró!

Nem respondemos, só nos olhamos. Paulinho saiu repetindo com voz de bruxo porta afora da van: “Sai, Satanás!!! Sai, Satanás!!! Sai, Satanás!!!”.

À noite, saímos do hotel bem cedo para não cruzar com nosso companheiro-mala. Chegamos ao forró, e o ambiente estava animadíssimo. Pegamos uma mesa, e, nem bem me sentei, já senti um tapinha nas costas. Quem era? Adivinhou! Ele, o mala, o avulso: fofucho. E sentou-se na nossa mesa, já pedindo uma cerveja.

Fomos rápido para a pista de dança, nossa única rota de fuga. Nosso “amigão” continuou na mesa, bebendo. Até estranhamos ele não ter vindo junto.

Lá pelas tantas, depois de curtir muito forró, decidimos ir embora. Hora de pagar a conta e…

— Ué, cadêêêêê eeeeele? Fofuchooooo! Sumiiiiuuu?

Pois sumiu. Resultado: seis cervejas daquelas long neck por nossa conta.

***

No dia seguinte, ensolarado, mais dois passeios sensacionais. Visitaríamos Morro Branco e Praia das Fontes.

Dessa vez, a van da excursão levava muitos casais. Mas, na última parada, opa! Lá vem ele, vem chegando, o mala, o avulso, o “nosso” fofucho. No mesmo passeio que a gente! De novo!

O fofucho logo nos vê e acena para nós. Parecia acabado, com cara de ressaca maldormida. Devia ter varrido a balada. Da nossa parte, trocamos cumprimentos frios. E nada de o folgado tocar no assunto das cervejas que pagamos para ele contra nossa vontade.

Cutuquei o Paulinho:

— Você devia falar com ele. É um absurdo ele sair de fininho e deixar a conta das cervejas pra gente! Que mala!

Desta vez, não íamos dar mole. Procuramos despistar o fofucho de todas as maneiras. O Paulinho estava muito irritado:

— Se ele tentar colar na gente de novo, eu vou encarar esse folgado! Não vou deixar passar esse negócio das cervejas, não!

De longe, víamos o fofucho fazer novas amizades, novas vítimas para sua coleção.

Na volta do passeio, já na van, ele finalmente conseguiu se aproximar de nós:

— E aí, amigos? Hoje a gente nem conversou, eu procurei vocês, mas não vi onde se meteram. Acabei ficando de papo com uma galera nova. Queria perguntar uma coisa pra vocês.

Eu e Paulinho nos olhamos, já prevendo o pior.

— O hotel de vocês é bom? — perguntou ele.

— Não, não… é muito ruim! Péssimo! Atendimento, acomodações… tudo ruim! Eu e a Kika até estávamos querendo mudar de hotel, né, amor? – disse ele, pisando no meu pé.

— É, a gente não deu sorte com o hotel — concordei rapidamente, disfarçando a dor no meu dedão.

— Que pena! O hotel que eu tô não é muito bom. Pensei em ir pro de vocês. Já pensou que divertido? Nós juntos no mesmo hotel?

Um arrepio correu minha espinha só de imaginar a situação.

— Tem mais uma coisa… — ele continuou. — Quero falar sobre um lance aí, uma parada boa. Eu sou amazonense, vivo em Manaus, e vocês são do Paraná. Lá na cidade de vocês, eu ainda não tenho nada engatado e…

Paulinho, já imaginando o que viria em seguida, interrompeu e disse:

— Vamos fazer assim? Hoje à noite no forró, a gente senta, e você fala sobre essa “parada” aí.

O rosto do fofucho se iluminou.

— Combinado. Tá feito! A parada envolve bastante gente. O negócio é bom mesmo, viu? É só entrar no esquema que a coisa vai — disse, se despedindo.

Fomos para o hotel imediatamente. Tomamos o banho mais rápido da nossa vida, nos vestimos, jogamos nossas roupas na mala e, em tempo recorde, fomos para o aeroporto rumo a Jericoacoara, levando com a gente o prejuízo das seis cervejas. Mas, como disse Paulinho:

— Pensando bem, seis cervejas é até pouco pra se livrar desse mala! Cruz-credo!

***

­­­­­­­­­ A escritora adverte: Ao viajar, cuidado com os turistas avulsos, eles podem ser verdadeiros malas!

*Daniela Yuri Uchino é mestre e doutora em letras pela USP autora do livro Somos Todos Malas