Tsunami de lama: advogados explicam indenizações a famílias de desaparecidos e ‘mortos presumidos’

Muitas vítimas do tsunami de lama da Vale podem não ser encontradas, mas segundo especialistas – advogados penalistas e constitucionalistas -, isso não deve impedir que seus familiares busquem uma indenização.

Pela legislação brasileira, no caso de um desaparecimento, sem acidente ou qualquer outra suspeita, a morte só pode ser confirmada após dez anos. Ana Paula Patiño, advogada, professora do IDP-SP, doutora e mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da USP, explica que neste caso é preciso ajuizar um processo de ausência. “Esse processo corre na Vara de Família, é demorado e a morte só é declarada após dez anos do desaparecimento ou, antes disso, se a pessoa já tiver 80 anos e está desaparecida há mais de cinco.”

Já em casos como o da tragédia de Minas, que até aqui contabiliza 165 cadáveres, pode ser declarada a morte presumida, esclarece Patiño.

A mineradora, responsável pela barragem de Brumadinho que estourou no dia 26 de janeiro, já afirmou que facilitará os pagamentos. A empresa, inclusive, começou a liberar uma doação, de R$ 100 mil, para os parentes de mortos e desaparecidos.

“Quem vai estabelecer o prazo para as buscas é o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil. Após este prazo as pessoas que estão desaparecidas, mas provavelmente estavam no local do acidente são declaradas mortas (morte presumida)”, afirma a advogada.

Ela esclarece que esse processo é administrativo, ‘como o normal para declaração de óbito, só que sem o corpo da vítima’.

“Isso é muito comum em acidente aéreo. As buscas têm que parar em algum momento, mesmo sem encontrar todos os corpos”, diz Ana Paula Patiño.

Em relação às indenizações, o Código Civil traz o artigo 927, que estipula: “Aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Mariana Machado Pedroso, especialista em Direito do Trabalho e sócia do Chenut Oliveira Santiago Advogados, faz uma ressalva.

De acordo com a literalidade da norma – artigos 223 a 223 D da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) —, os familiares das vítimas fatais que trabalhavam na Vale após a reforma trabalhista não poderão mais pretender perante a Justiça do Trabalho qualquer indenização ou pensão.

Isto porque o novo texto legal estabelece, expressamente, serem apenas os empregados e empregadores titulares exclusivos ao direito indenizatório.

Mariana considera que para os empregados sobreviventes da tragédia restaram mais duas questões a serem debatidas.

A primeira seria a limitação da indenização a 50 salários que, inclusive, vem sendo judicialmente discutido pela OAB e também pela Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho (Anamatra, principal e mais influente entidade da Justiça do Trabalho) junto ao Supremo.

A segunda questão refere-se ao tratamento dispensado, que não será isonômico, contrariando a Constituição Federal, porque ’em que pese todas as pessoas estarem ligadas pelo mesmo evento desastroso, suas indenizações observarão sua posição na empresa que deu causa a isso, privilegiando aqueles que possuíam remunerações maiores’.

Ainda de acordo com a advogada, moradores da cidade que não tinham vínculos com a Vale deverão buscar uma reparação financeira na Justiça comum. “Eles poderão pretender, e de fato receber, indenizações bem maiores. As ações tramitarão na Justiça Comum e estarão reguladas pelo Código Civil, que contrariamente à legislação trabalhista, não traz os mesmos parâmetros e os ‘tetos’ indenizatórios”, esclarece.

