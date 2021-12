TST elege ministro Emmanoel Pereira seu novo presidente

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) elegeu o ministro Emmanoel Pereira para presidir a Corte no próximo biênio. A vice-presidente será a ministra Dora Maria da Costa e o ministro Caputo Bastos assumirá como o novo corregedor-geral. A posse está marcada para 16 de fevereiro.

Na sessão extraordinária desta quinta-feira, 9, a atual presidente da Corte, Maria Cristina Peduzzi, tomou a palavra para cumprimentar a nova direção. “O que mais me emociona é constatar um tribunal unido, que preserva o valor do diálogo, e sobretudo objetivando, com essa composição harmônica, bem servir a Justiça do Trabalho e bem realizar nossos objetivos institucionais e constitucionais”, afirmou.

Empossada no início do ano passado, Maria Cristina teve a gestão marcada pela pandemia. Enquanto esteve na presidência, o tribunal precisou enfrentar temas como a regulamentação do regime de trabalho remoto e os critérios para indenização dos trabalhadores em caso de infecção pela covid-19.

Ao agradecer os colegas pela votação, o ministro Emmanoel Pereira pregou a união de esforços para dirigir a instituição. “O trabalho começa agora”, afirmou.

Nascido em Natal, Pereira assumiu em 2002 a cadeira reservada à advocacia no TST e hoje compõe a Seção Especializada em Dissídios Coletivos. Além de ministro, representa a Corte no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e, desde 2019, atua como corregedor nacional de Justiça substituto. Antes disso, foi vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho no biênio 2016-2018.

A vice-presidente e o corregedor eleitos foram empossados como ministros do TST em 2007. Dora integra a 8.ª Turma do tribunal enquanto Bastos compõe a 8.ª Turma da Corte.