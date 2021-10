TST condena rede varejista a indenizar em R$ 5 mil montador de móveis ‘magrelo’

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) condenou a empresa Via Varejo S.A., que reúne as redes Casas Bahia e Ponto Frio, a pagar reparação de R$ 5 mil por danos morais a um técnico de montagem de móveis que era ridicularizado pelo chefe por conta de sua condição física. Segundo a reclamação trabalhista, o funcionário era cobrado de forma agressiva e chamado de um apelido depreciativo – ‘magrelo’ – em várias ocasiões.

Em decisão unânime, a Terceira Turma do TST entendeu que houve desrespeito a princípios como o da inviolabilidade psíquica do empregado. O homem foi contratado para trabalhar em uma das lojas da Casas Bahia, em Dourados, Mato Grosso do Sul, em 2001. No processo, disse que seu chefe o tornava alvo de chacota por ser muito magro, com frases como ‘e aí, magrelo, tá fraco, não vai dar conta do recado’.

Uma testemunha, ouvida no processo, relatou que o chefe ‘sempre foi mais rígido’ com o montador e, para fazer pressão no empregado, dizia frases como ‘magrelo, não comeu hoje? está fraco?’. A conclusão do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (MS), citada no acórdão, de que a expressão ‘magrelo’ usada pelo chefe para exercer pressão sobre o subordinado não podia ser considerada como extrapolação dos limites do poder empregatício foi contestada pelo TST. O relator do recurso de revista do montador, o ministro Mauricio Godinho Delgado, pontuou que, em caso de agressões morais repetidas e generalizadas no ambiente de trabalho, o empregador é responsável pela indenização correspondente.

“A par do conteúdo extraído do depoimento testemunhal, constata-se que as situações vivenciadas pelo Reclamante realmente atentaram contra a sua dignidade, a sua integridade psíquica e o seu bem-estar individual – bens imateriais que compõem seu patrimônio moral protegido pela Constituição -, ensejando a reparação moral, conforme autorizam o inciso X do art. 5º da Constituição Federal”, reforça no acórdão.

