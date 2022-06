TST já tem 100% dos casos novos eletrônicos, aponta Anuário da Justiça Brasil 2022

A Justiça Trabalhista é o segmento com o maior índice de virtualização de processos, com 100% dos casos novos eletrônicos no Tribunal Superior do Trabalho e 99,9% nos Tribunais Regionais do Trabalho – 99,8% no segundo grau e 100% no primeiro grau. As informações constam do Anuário da Justiça Brasil 2022 e publicado pela Editora ConJur com o apoio da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP).

O documento é lançado na manhã desta quinta-feira, 30, em evento que contará com a participação em vídeo do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, do presidente do Superior Tribunal de Justiça Humberto Martins, do ministro do Tribunal Superior Eleitoral Benedito Gonçalves, do procurador-geral da República, Augusto Aras, do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Beto Simonetti e da presidente do Conselho de Curadores da Faap, Celita Procópio.

Entre as informações que constam no Anuário estão os dados do Relatório de Movimentação Processual do TST, que apontam uma redução de 1,5% na quantidade de processos distribuídos na corte em 2021, se comparado com 2020. Já a quantidade de julgamentos aumentou 6,5% no período. Foram 21.831 processos a mais julgados, 70% decidida monocraticamente.

Segundo o relatório, o TST atingiu 88% da Meta 1 do Conselho Nacional de Justiça, segundo a qual o tribunal deve julgar no ano o equivalente a 100% dos casos novos recebidos no período. O documento indica que a 5ª Turma da corte superior foi a mais produtiva em 2021, com quase 48 mil decisões – 8,5 mil colegiadas e 39,5 mil monocráticas. Já a 3ª Turma foi a que mais julgou de forma colegiada, com 20.096 acórdãos assinados ao longo do ano.

Com relação às ações que conseguem chegar os ministros da corte, o documento indica que quase 50% dos casos remetidos ao TST não foram conhecidos. Outros 34,4% não foram providos e apenas 13,2% dos pedidos foram atendidos – índice que foi de 19,8% em 2020.

Ainda se acordo com o Anuário, o tempo de espera por uma resposta do TST hoje é de 498 dias, em média, tendo sido registrada uma queda de 51 dias em comparação ao ano anterior.

O documento ainda apresenta um placar de votação para cada colegiado do TST. Nele, a cor azul significa que a turma foi mais favorável à empresa e a vermelha, mais favorável ao trabalhador. Foram analisados cinco temas, escolhidos com base nas principais decisões de 2021 e 2022, a partir de sugestões de advogados, dos próprios ministros e de pesquisas na jurisprudência do tribunal.

Entre 2021 e maio de 2022, período em que os processos analisados foram julgados, o TST apresentou tendências de julgamento mais favoráveis ao trabalhador, diz o Anuário. Foram seis colegiados com essa posição: Subseção de Dissídios Individuais I e as turmas 1, 3, 5, 6 e 7, sendo que na 6ª Turma o placar foi totalmente vermelho. Já a Seção de Dissídios Coletivos, a Subseção de Dissídios Individuais II, a 2ª, a 4ª e a 8ª Turmas apresentaram decisões mais favoráveis às empresas.

Segundo o relatório, ‘praticamente não há divergências’ de posicionamento entre os ministros em seus respectivos colegiados. Nos casos em que há discordâncias, os temas são pacificados antes mesmo da votação, levando à unanimidade .

No entanto, há divergências entre um colegiado e outro. É o caso da 3ª e 4ª Turmas em discussões sobre vínculo trabalhista entre motoristas de aplicativo e a empresa, tema que ainda deve ser pacificado pela corte.

Para a 4ª Turma, não há vínculo. O ministro Ives Gandra Filho entende que ‘não existe subordinação jurídica’, uma vez que o trabalhador não se submete a ordens, nem habitualidade, pois fica a cargo do profissional decidir os dias e horários em que irá trabalhar. Na avaliação do ministro, os dois requisitos são fundamentais para se configurar relação de trabalho. Para a ministra Cristina Peduzzi, a conexão pela plataforma da demanda do serviço com os trabalhadores caracteriza prestação de trabalho autônomo.

Já a 3ª Turma do TST entende que estão presentes todos os elementos que caracterizam o vínculo empregatício: a prestação de trabalho por pessoa humana, com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. O ministro Mauricio Godinho explica que a empresa ‘administra um empreendimento relacionado à prestação de serviços de transporte de pessoas – e não mera interligação entre usuários do serviço e os motoristas cadastrados no aplicativo’.