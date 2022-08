TSE veta Roberto Jefferson na propaganda eleitoral gratuita de rádio e TV

Após barrar o repasse de verbas do Fundão para a campanha de Roberto Jefferson (PTB) à Presidência, o ministro Carlos Horbach, do Tribunal Superior Eleitoral, vetou a participação do ex-deputado em propaganda eleitoral gratuita, em emissoras de rádio e televisão, até que a Corte Eleitoral decida sobre a impugnação de sua candidatura. O pedido de registro de candidatura de Jefferson está pautado para julgamento no TSE na sessão desta terça-feira, 30.

A decisão foi assinada no final da tarde desta segunda-feira, 29, e atende a um pedido do Ministério Público Eleitoral. No documento, Horbach voltou a lembrar que Jefferson foi condenado no Mensalão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, sendo beneficiado por indulto publicado em 24 de dezembro de 2015.

O ministro reforçou que tal cenário ‘leva, em uma primeira análise, à conclusão no sentido da existência de hipótese de inelegibilidade, que se projeta por oito anos, a contar da publicação’ do indulto. Segundo a Procuradoria-Geral Eleitoral, o ex-deputado está inelegível até dezembro de 2023.

Horbach apontou ‘perigo de dano’ na liberação de verbas públicas para subsidiar uma candidatura que se ‘revela inquinada de uma muito provável inelegibilidade’. O ministro acolheu o argumento do MP Eleitoral no sentido de que as formas de financiamento público das campanhas eleitorais não se resumem à distribuição de recursos, mas também envolvem a utilização de propaganda eleitoral gratuita.

A Procuradoria-Geral Eleitoral sustentou que a medida, deferida por Horbach, ‘não se trata de impedimento ao exercício de atos de campanha enquanto não decidida a situação jurídica do seu registro de candidatura pelo TSE’. Segundo o MP, busca-se ‘evitar que, diante de uma circunstância que constitui evidente óbice ao direito de candidatura, Jefferson possa valer-se de recursos públicos – seja em espécie, seja no acesso ao horário eleitoral gratuito – para a divulgação de sua candidatura’.

“A propaganda eleitoral gratuita tem, sim, custos, justamente por isso as emissoras de rádio e televisão têm direito a compensações fiscais pela cessão dos horários, constatação que induz à inevitável conclusão de que as propagandas eleitorais no rádio e na televisão são um modelo de financiamento público”, ponderou o ministro do TSE ao acolher o pedido.

Atualmente, Jefferson se encontra em prisão domiciliar por ordem dada pelo ministro Alexandre de Moraes no bojo do inquérito das milícias digitais – investigação sobre suposta organização criminosa ‘de forte atuação digital, com a nítida finalidade de atentar contra a Democracia e o Estado de Direito’. O ex-deputado é réu no STF por incitação ao crime, homofobia e calúnia.