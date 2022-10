TSE suspende críticas de Zema a Lula em propaganda de Bolsonaro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou na noite deste sábado, 15, a suspensão da propaganda eleitoral do presidente Jair Bolsonaro (PL) em que o governador de Minas Romeu Zema (Novo), reeleito no primeiro turno, aparece fazendo críticas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Quem é mineiro tem obrigação de saber as tragédias, o caos, o sofrimento que um governo do PT causa. Só se sofrer de amnésia para poder querer que esse governo volte. Todo mineiro deveria falar: eu sou PTfóbico”, afirma Zema na propaganda.

A decisão do ministro Paulo de Tarso Sanseverino atendeu a um pedido da Coligação Brasil da Esperança. O ministro também fixou multa de R$ 50 mil por programa, em caso de descumprimento da decisão judicial.

“Ao requerer a tutela de urgência para embargar a publicidade, a coligação alegou que são veiculados fatos sabidamente inverídicos para ofender a honra e a imagem do candidato (Lula), bem como utilizada a imagem e voz de apoiador (Zema) por tempo superior ao permitido conforme estabelecido na legislação eleitoral”, afirmou o magistrado em sua decisão.

Sanseverino ainda afirmou na peça que o percentual máximo permitido de 25% de participação de terceiros na propaganda eleitoral foi ultrapassado.

“Consoante entendimento deste Tribunal Superior Eleitoral o limite de 25% do tempo do horário eleitoral gratuito, a que se refere o art. 54 da Lei nº 9.504/1997, é imposto exclusivamente em relação aos apoiadores, candidatos ou não, que vierem a participar do programa, sendo os restantes 75% destinados aos diferentes tipos de linguagens publicitárias permitidas no dispositivo”, disse o ministro.

O Estadão não localizou a assessoria do governador para comentar a determinação do TSE.

Minas Gerais é visto como decisivo para as eleições presidenciais. Não apenas pelo grande número de eleitores, perdendo somente para São Paulo, mas também pela tradição de indicar o vencedor. A única vez em que um presidente da República foi eleito sem vencer o pleito em Minas Gerais foi há 72 anos, em 1950, com Getúlio Vargas (1882-1954).

Os 16,2 milhões de mineiros que foram às urnas no estado deram 48% de votos para Lula (PT) e 43% para Bolsonaro, a mesma proporção registrada na apuração nacional, com diferença apenas nas casas decimais.