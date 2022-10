Por ‘civilidade’, TSE endurece combate às fake news e convoca campanhas de Bolsonaro e Lula

A 10 dias do segundo turno das eleições presidenciais, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou, por unanimidade, uma resolução para fortalecer e ‘aprimorar’ o enfrentamento da desinformação que ‘atinge a integridade do processo eleitoral’. Ao ler os termos da norma em sessão plenária na manhã desta quinta-feira, 20, o presidente da Corte, Alexandre de Moraes, destacou que, em meio à campanha do segundo turno, houve uma ‘proliferação’ de notícias fraudulentas, da ‘agressividade’ de tais conteúdos e do ‘discurso de ódio’ – o que, ainda de acordo com o ministro, ‘leva à corrosão da democracia’. “Houve a necessidade de um procedimento mais célere no enfrentamento à desinformação”, apontou o magistrado.

O ministro Alexandre de Moraes também anunciou que será realizada uma reunião com os advogados dos candidatos à presidência da República, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, para tratar das disposições na nova resolução e ‘trazer mais civilidade para o segundo turno da campanha, principalmente nas redes sociais’.

De acordo com o presidente do TSE, as principais modificações envolvem a redução do tempo de retirada de notícias fraudulentas, a possibilidade de extensão de decisões já proferidas pelo Tribunal para a derrubada de fake news que tenham sido replicadas e a vedação a propagandas eleitorais pagas na internet, 48 horas antes do pleito e 24 horas depois da eleição.

Segundo Alexandre de Moraes, em comparação com a eleição de 2020, houve um crescimento de 1671% no volume de denúncias de desinformação encaminhadas às plataformas de redes sociais. O magistrado indicou ainda que foi registrado um aumento de 436% nos episódios de violência política nas redes sociais em comparação a 2018.

Ainda de acordo com o presidente do TSE, a Corte publicou cerca de 130 novos ‘desmentidos’ não só com relação a desinformação sobre os candidatos, mas também quanto à lisura do processo eleitoral e às urnas eletrônicas. Sobre as fake news sobre contra o sistema eletrônico de votação, Alexandre ponderou que houve uma ‘diminuição’ da desinformação depois do primeiro turno, sendo que as novas peças de notícias fraudulentas passaram a ser direcionadas para as pesquisas eleitorais.

A resolução aprovada na manhã desta quinta foi elaborada pelo próprio presidente do TSE após a reunião realizada nesta quarta, 18, com representantes de diversas plataformas de redes sociais. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, houve, durante o encontro, não só um balanço sobre o combate à desinformação ao longo do pleito, mas também uma discussão sobre o ‘aprimoramento’ do enfrentamento às fake news na reta final do segundo turno.

Alexandre ressaltou que houve ‘todo um planejamento’ para o combate às fake news nas eleições deste ano, que teve resultado foi ‘muito satisfatório’ no primeiro turno. Para a reta final do pleito, as medidas serão aprimoradas, a começar pela possibilidade de extensão de decisões do TSE sobre desinformação para conteúdos idênticos replicados por outros usuários – ou seja, a Corte não terá de proferir uma nova decisão para derrubar posts com o mesmo teor que foram republicados.

De acordo com o ministro, a Assessoria de Desinformação do TSE vai ser a responsável por identificar conteúdos replicados e verificar se os posts tem teor idêntico ao de outras publicações já derrubadas pela Corte. Assim, não haverá necessidade de uma nova decisão judicial, com extensão ‘imediata’ da ordem de retirada de notícias fraudulentas. “Não há razão para que, uma vez julgado pelo TSE, aquele conteúdo que é uma notícia fraudulenta seja perpetuado perpetuado na rede”, ponderou Alexandre.