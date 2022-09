TSE e a vedação de uso de telefones celulares nas cabines de votação

Ao ser questionado em consulta eleitoral formulada pelo partido político União Brasil , o Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou que os fiscais das mesas receptoras dos votos possuem legitimidade para reter dos eleitores os aparelhos celulares máquinas fotográficas, filmadoras, equipamento de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto.

O questionamento teve fundamento redação do artigo 116, parágrafo único, da Resolução 23.659/2021, que estabeleceu “para que a eleitora ou o eleitor possa se dirigir à cabina de votação, os aparelhos mencionados no caput deste artigo deverão ser desligados ou guardados, sem manuseio na cabine de votação”. A Resolução 23.554/2017, que tutelou o pleito eleitoral de 2018, expressamente estabelecia no artigo 113 que “os aparelhos mencionados no caput poderão ficar sob a guarda da mesa receptora ou deverão ser mantidos em outro local de escolha do eleitor”.

O ministro Sergio Banhos, relator da consulta, confirmou que os aparelhos eletrônicos deverão ser deixados com os integrantes da mesa eleitoral, junto com título de eleitor e documento de identificação. Após a conclusão do voto na cabine eleitoral, a mesa devolve ao eleitor todos os pertences.

O ministro Alexandre de Moraes ponderou que o TSE tem preocupação com a utilização ilícita do uso dos aparelhos celulares, pois o acesso deles nas cabines de votação podem comprometer o sigilo do voto, já que o eleitor pode tirar fotos ou fazer vídeos no momento do registro na urna. Reforçou o Presidente do Tribunal “não ser possível e é ilegal o ingresso com o telefone celulares na cabine de votação”. Em razão disso, a manutenção do aparelho desligado dentro da cabine não é suficiente, pois “o mesário não pode ingressar na cabine” para verificar se o eleitor não utilizou o celular de forma indevida.

Nesse contexto, o Plenário do TSE, à unanimidade, confirmou a vedação de acesso às cabines de votação com aparelhos eletrônicos, conforme previsto no artigo 91-A, parágrafo único, da Lei 9.504/97 e no artigo 116, da Resolução 23.659/2021.

*Rafaela Possera é advogada do escritório Mauro Menezes & Advogados