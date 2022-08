TSE aprova divisão de tempo no horário eleitoral, mas nega direito de exibição a partidos sem representante no Congresso

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou nesta terça-feira, 23, por unanimidade, o plano de mídia para as eleições deste ano. O documento estabelece o tempo e quantidade de inserções que cada partido terá direito durante o período de exibição do horário eleitoral gratuito. Também foi estabelecida a ordem de aparição de cada legenda.

A coligação Brasil da Esperança, formada por partidos que apoiam a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), contará com o maior tempo de rádio e TV e número de inserções. O programa petista ficará durante 3 minutos e 39 segundos no ar, com 286 inserções nos 35 dias de campanha.

Logo atrás vem a coligação Pelo Bem do Brasil, do presidente Jair Bolsonaro (PL), que terá 2 minutos e 38 segundos de tempo de propaganda distribuídos em 207 inserções. O top 3 é fechado por Simone Tebet (MDB) com a coligação Brasil Para Todos, com 2 minutos e 20 segundo divididos em 184 inserções.

Na mesma sessão, os ministros também reprovaram uma consulta da Democracia Cristão (DC) para que todos os partidos com registro de candidatura ao cargo de presidente pudessem fazer aparições no rádio e na televisão.

Relator da ação, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, se manifestou contra a consulta do DC, sob o argumento de que somente partidos com representação no Congresso têm direito ao horário eleitoral gratuito.

“A divisão do horário pelos partidos políticos deve observar a emenda constitucional 97 de 2017, que assegurou o acesso gratuito ao rádio e a televisão somente às agremiações que atingissem percentuais mínimos de êxito no processo eleitoral, o que não foi o caso da democracia cristão”, afirmou.

Os ministros também rejeitaram a consulta do DC para alterar o prazo para disponibilização das mídias aos veículos de televisão e rádio. A minuta do TSE prevê o envio até as 16h do dia útil anterior à veiculação, mas o partido propôs encaminhar os arquivos atá as 12h do dia de exibição.