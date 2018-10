TSE barra candidatura de Acir Gurgacz ao governo de Rondônia

O Tribunal Superior Eleitoral negou um recurso do senador Acir Gurgacz (PDT) e o manteve fora da disputa pelo governo de Rondônia. A decisão, com base na Lei da Ficha Limpa, confirma indeferimento do Tribunal Regional Eleitoral do estado. Gurgacz foi condenado por fraude contra o sistema financeiro.

Procuradoria pede a TSE que suspenda campanha e repasse de recursos públicos a Gurgacz

De acordo com o TSE, Acir não poderá mais fazer campanhas eleitorais no estado. Seu partido, o PDT, está proibido de fazer novos repasses de recursos.

O TRE de Rondônia já havia indeferido a candidatura do pedetista, que entrou com recurso no TSE. Na manhã desta quinta, 4, o TSE decidiu por negar a tentativa do senador, a poucos dias da eleição.

STF determina imediata execução da pena de Acir Gurgacz

Acir Gurgacz está em segundo lugar nas intenções de voto para o governo de Rondônia. As projeções colocam o senador no segundo turno com Expedito Júnior (PSDB), líder das pesquisas – curiosamente, o tucano foi afastado pelo STF do cargo de senador em 2009, devido a acusações de compra de votos e abuso de poder econômico, e, na ocasião, acabou substituído por Acir, segundo colocado no pleito de 2008.

Relembre o caso

O senador por Rondônia foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 4 anos e 6 meses de prisão em regime semiaberto por crimes contra o sistema financeiro. Na mesma sentença, Acir foi condenado a pagar 228 dias-multa, cada dia equivalente a cinco salários mínimos vigentes à época dos crimes. Ao ser condenado, o senador considerou a decisão ‘injusta’.

O STF negou um recurso de Acir em 25 de setembro. Ele chegou a ter a a prisão determinada pelo Supremo, mas o mandado de prisão não foi expedido por causa da vedação do período eleitoral, que proíbe prisão de candidato, exceto em flagrante.

COM A PALAVRA, ACIR GURGACZ

A reportagem fez contato com a assessoria do senador Acir Gurgacz. O espaço está aberto para manifestação.