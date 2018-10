TSE, Abin, Defesa e Universidade de Minas estudam parceria por ‘Eleições sem Fake’

Representantes do Tribunal Superior Eleitoral, da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e do Centro de Defesa Cibernética do Ministério da Defesa se reuniram para discutir iniciativas para coibir a propagação de notícias falsas em período eleitoral. O encontro ocorreu na quarta, 17.

O professor da Universidade Federal de Minas Fabricio Benevuto apresentou os sistemas de monitoramento desenvolvidos pelo grupo Eleições sem Fake, do qual é coordenador, para combater a disseminação de notícias falsas.

Ele afirmou que os sistemas desenvolvidos pelo grupo ‘são inovadores, e ajudam a entender o fenômeno de desinformação que está ocorrendo no momento eleitoral’.

O secretário-geral da presidência do TSE, Estêvão Waterloo, afirmou que a Corte estuda firmar uma parceria com a universidade já para o segundo turno das eleições, e também para pleitos futuros.