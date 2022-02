Tributação da cessão de atletas na SAF

No final de 2021, foi publicada a Lei nº 14.193, que instituiu a Sociedade Anônima do Futebol (“SAF”), um novo tipo societário com o propósito de permitir a organização dos clubes de futebol em empresas, facilitar a captação de recursos e ao mesmo tempo assegurar os direitos de credores, dentre outras disposições.

Em seus artigos 31 e 32, a referida lei trouxe, sem entrar em muitos detalhes, a metodologia de apuração dos tributos da SAF – o Regime de Tributação Específica do Futebol (“TEF”), que inclui IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e a contribuição previdenciária.

Nos termos da nova legislação, a SAF irá calcular seus tributos com base em sua receita mensal, considerando os valores efetivamente recebidos, e aplicará o percentual de 5% nos primeiros cinco anos e 4% a partir do sexto ano. Nos primeiros cinco anos, a base de cálculo do TEF não incluirá as receitas relativas à cessão dos direitos desportivos dos atletas, as quais passarão a integrar o regime especial somente a partir do sexto ano, então tributada a 4%.

Muito tem sido discutido se as receitas auferidas com a cessão dos direitos de atletas estariam isentas de tributação nos primeiros 5 anos, haja vista a exclusão expressa desse tipo de receita da base de cálculo do TEF, conforme previsão contida no artigo 32 da Lei nº 14.193/2021.

Tal medida seria vista como um incentivo para a migração dos clubes de futebol, os quais, em sua grande maioria, se organizam como associações sem fins lucrativos e não pagam tributos, para o modelo da SAF. Inclusive, no Parecer nº 129/2021 do Senador Carlos Portinho, relator do projeto da lei da SAF, ao tratar do assunto, registrou que “é importante haver espaço fiscal e de caixa para possibilitar o pagamento do passivo social, que são dívidas trabalhistas do Clube ou Pessoa Jurídica Original.”

Ocorre que, a total isenção tributária das receitas auferidas pela SAF com a cessão dos direitos de atletas não está clara na Lei nº 14.193/2021. No inciso III do §2º do artigo 31 da Lei nº 14.193/2021 há a previsão de que o recolhimento pelo TEF não exclui a responsabilidade da SAF de calcular e recolher os tributos relativos aos ganhos de capital auferidos na alienação de bens do ativo imobilizado. Tal recolhimento deverá ser realizado observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas, o que significa que uma parcela das receitas da SAF continuaria a ser tributada pela sistemática do lucro real, presumido ou arbitrado.

Este fato suscita a dúvida sobre a possibilidade de a receita da cessão de atletas, embora excluída nos primeiros 5 anos da base de cálculo do TEF, ser considerada para fins de apuração do ganho de capital na alienação do ativo imobilizado.

Para contribuir ao debate, podemos citar o fato de que, de acordo com as normas contábeis vigentes e aplicáveis para clubes de futebol (ITG 2003 (R1), alterada em 2017), os contratos dos atletas devem ser registrados como ativo intangível do clube de futebol. Por esse racional e de acordo com sua classificação contábil, a receita da venda de atletas, ainda que excluída do TEF nos primeiros anos, estaria sujeita a apuração de ganho de capital tributável na SAF.

Por outro lado, a nova legislação é muito vaga e não traz regras claras. A SAF poderia alegar que o inciso III do §2º do artigo 31 trata somente de bens, e não de direitos, sendo aplicável somente, por exemplo, para imóveis da SAF; ou até mesmo que não haveria, na lei, uma regra de transição clara para que o ganho de capital deixasse de ser computado e a referida receita passasse a integrar a base do TEF.

Diante de tais incertezas, é importante que a regulamentação da Lei nº 14.193/2021 seja logo publicada. Sabemos que a vontade do Ministério da Economia era a de não garantir um regime tributário especial à SAF, como ficou claro na Mensagem de Veto nº 388/2021, posteriormente derrubado pelo Congresso Nacional. Desta forma, é importante que tenhamos, ao menos, o posicionamento da Receita Federal do Brasil sobre a controvérsia envolvendo a tributação da cessão de direitos de atletas, ainda que existam opiniões em sentidos diversos, como visto acima.

*Victor Kampel, sócio da consultoria tributária; Laura Kurth, advogada da consultoria tributária; Alex Jorge, sócio líder da consultoria tributária do escritório Campos Mello Advogados