Tribunal solta, mas põe tornozeleira em homem que tentou filmar ex nua no chuveiro Desembargadores da 3.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina indicaram que serão estabelecidas 'zonas de inclusão e exclusão' para determinar onde o réu poderá ou não circular enquanto responde a processo por ameaça em contexto de violência doméstica e familiar