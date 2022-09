Tribunal de São Paulo manda Igreja Universal devolver R$ 58,7 mil doados por fiel

Por unanimidade, a 9.ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve sentença a decisão que condenou a Igreja Universal do Reino de Deus a devolver R$ 58,7 mil a uma fiel. A decisão impõe ainda o pagamento de uma indenização de R$ 10 mil por danos morais.

Documento Leia todo o acórdão PDF

Os desembargadores concluíram que as doações foram feitas em um “contexto de vulnerabilidade psicológica e emocional”. A mulher procurou a igreja porque o filho começou a usar drogas. Também descobriu, mais ou menos no mesmo período, um tumor no cérebro.

O desembargador César Peixoto, relator do processo, disse que a “pressão psicológica exercida pelo discurso religioso” ficou provada. A mulher chegou a pegar empréstimos para ajudar a igreja.

“A autora foi alvo de constantes ameaças, levando-a a crer que a salvação/benção divina somente seria obtida mediante a realização de contribuições periódicas, prática de conhecimento público e notório comumente realizada pelos representantes da entidade”, diz um trecho do voto.

Peixoto também afirmou que a liberdade ao direito de crença não “torna as entidades religiosas imunes ao exercício abusivo do direito”. Ele foi acompanhado pelos desembargadores Piva Rodrigues e Galdino Toledo Júnior.

Em primeira instância, a juíza Ana Claudia Dabus Guimarães e Souza, da 2.ª Vara Cível do Foro Regional de Santana, já havia determinado a devolução integral do valor doado e a indenização por danos morais. A igreja então recorreu, evocando a liberdade religiosa e alegando que houve consentimento da fiel e que não ficou provado que ela sofreu prejuízos extrapatrimoniais. Cabe novo recurso.

COM A PALAVRA, A IGREJA UNIVERSAL

“A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) é incompatível com a realidade dos fatos e com a própria legislação brasileira.

Em casos como este, pessoas se utilizam, maliciosamente, do Judiciário e de brechas da lei para tentar tirar vantagem de igrejas.

Denominações religiosas e outras instituições de caridade dependem totalmente dos donativos que recebem, de boa-fé, de pessoas que querem colaborar.

Não é possível que alguém alegue que ‘foi obrigado’ a seguir um preceito bíblico, depois de cumpri-lo, voluntariamente, por mais de 10 anos.

Assim que o acórdão for publicado, a Igreja Universal do Reino de Deus recorrerá ao próprio TJ-SP e ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). Para que ao final do processo, a justiça e a verdade prevaleçam.”