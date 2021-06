Tribunal rejeita denúncia de Janot e impede ação penal contra procurador da República, advogados e sócios da J&F acusados de corrupção e lavagem Desembargadores do TRF1, em Brasília, concluíram que acusação do ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot se baseou exclusivamente na delação premiada do empresário Joesley Batista, da JBS, e Francisco de Assis, do Jurídico do grupo empresarial, o que é vedado por lei