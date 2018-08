Tribunal rejeita apelação de ex e mantém pensão de 3 mínimos para sexagenária que cuida do filho autista Desembargadores da 3.ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negam recurso de homem que contestou a ex-mulher e pediu exoneração dos alimentos ou sua redução, assim como o estabelecimento de um termo final para pagamento do benefício