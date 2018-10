Tribunal reconhece prescrição e extingue ação contra espólio de Ustra Por três votos a zero, desembargadores da 13.ª Câmara Extraordinária de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo encerram processo no qual militar, morto em 2015, era acusado por tortura e morte do jornalista Luiz Merlino, em 1971