Tribunal nega trancar processo de violência doméstica contra militar que alegou ‘argumentos com as mãos’

O Superior Tribunal Militar negou trancar ação na qual um segundo-sargento da Aeronáutica é acusado de violência doméstica e contra inferior por ter agredido sua companheira dentro do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Florianópolis. A defesa alegava que tratou-se de um desentendimento entre o casal e que, na ocasião, ‘houve argumentos com as mãos’. Os ministros, no entanto, entenderam que a denúncia descrevia os fatos ‘de forma clara e congruente’ e que bastava a exposição de indícios suficientes de autoria e de materialidade para deflagrar a ação penal.

A decisão foi proferida durante julgamento no dia 26 de novembro. O acórdão foi publicado no último dia 29.

Segundo o Ministério Público Militar (MPM), o segundo-sargento, por ciúmes, estrangulou e deu um tapa no rosto de sua companheira, uma terceiro-sargento, dentro de um veículo estacionado na unidade da Força Aérea em Florianópolis.

A peça acusatória, que imputa ao segundo-sargento dispositivos do Código Penal Militar (violência contra inferior) e da Lei Maria da Penha (violência física), registra que agressões ocorreram em julho de 2019 e foram atestadas por laudo de exame de corpo de delito e ainda por confissão do próprio militar.

Após a denúncia ser recebida pela Justiça Militar da União, a moça desistiu da representação. Foi então que o advogado do réu, que também defende a mulher, entrou com o pedido de habeas corpus para trancar a ação penal, alegando que a questão de tratou de um desentendimento entre um casal e que as consequências não justificavam a instauração de um processo criminal, uma vez que ‘o Réu e a Vítima se falam e desejam o fim da lide’.

A defesa sustentou ainda que o excesso do caso não teria passado de ‘mera discussão que nem chegou a ser considerada ‘acalorada’. “Houve argumentos com as mãos e por isso algumas lesões que não se configuram como agressão”.

O advogado alegou ainda que a moça entenderia que hoje a situação está superada e que ‘não houve efetivamente tudo o que foi narrado inicialmente’

O relator do habeas corpus no Superior Tribunal Militar, ministro Lúcio Mário de Barros Góes, registrou que o trancamento da ação penal é uma medida excepcional, admissível apenas quando há ‘falta de justa causa (materialidade do crime e indícios de autoria), a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade’.

Na avaliação do ministro, a denúncia do MPM descreve o fato com as principais circunstâncias, contém requisitos que permitem o exercício da ampla defesa, não ofende a lei e não é obscura ou contraditória.

O magistrado disse ainda que a ação penal militar é sempre pública e, como tal, somente pode ser promovida pelo MPM, o que torna improcedente a alegação de ter havido desistência (retratação) da vítima.

Goés também considerou que os argumentos da defesa eram prematuros e deveriam ser apresentados após a instrução do processo, para o juízo competente.

Ao fim de seu voto, registrou ainda: “Cabe ressaltar que, após a instrução criminal, haverá sempre a possibilidade de que o Conselho de Justiça conclua que as provas produzidas não são suficientes para a condenação.