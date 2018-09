Tribunal nega recurso de Lula que pedia declaração de falsidade em provas de ação da Lava Jato Defesa do ex-presidente buscava reverter decisão da Justiça Federal no Paraná para que fosse reconhecido inviável o aproveitamento de perícia técnica da Polícia Federal em documentos digitalizados inseridos no sistema eletrônico de contabilidade informal da Odebrecht