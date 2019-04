Tribunal nega danos morais a empresa que cliente chamou de ‘lixo’

A 5.ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou pedido de uma empresa de transporte que teve seu serviço classificado como ‘lixo’ na internet. A empresa foi à Justiça contra um comentário postado por um de seus clientes em uma plataforma disponibilizada para consumidores.

As informações foram divulgadas pelo site do Tribunal nesta quinta-feira, 25. A empresa queria tirar a publicação do ar e também uma indenização por supostos danos morais.

Ao Tribunal, a empresa relatou que o comentário do cliente é ‘claramente difamatório e extrapola o limite da liberdade de expressão e pensamento’.

O cliente escreveu que a empresa ‘não honra seus compromissos, seus dirigentes são pessoas irresponsáveis e não há como recomendá-la para alguém que busque realizar uma boa viagem’.

“Considero a empresa o nível de categoria lixo”, afirmou.

Para o desembargador Ricardo Fontes, relator do agravo de instrumento, embora o texto contenha informação contrária aos interesses da empresa, o comentário traduz apenas a expressão do cliente sobre sua experiência de consumidor.

“Conquanto a forma com que o recorrido tenha se manifestado não seja polida, esta denota manifestação crítica e opinativa que, em primeiro contato, não configura manifesta ilicitude capaz de conceder tutela inibitória antecipada para determinar a sua exclusão”, afirmou o relator.

O magistrado ressaltou que a própria empresa poderia ter diligenciado – através das ferramentas de autogestão fornecidas pela plataforma Google – para reportar o comentário como ofensivo e excluí-lo de sua página de avaliação, iniciativa que não adotou. A ação original, desta forma, prosseguirá em tramitação em comarca do Vale do Itajaí.