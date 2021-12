Tribunal Militar mantém pena de três anos imposta a ex-soldado acusado de furtar moto do colega para passear com a namorada

Em julgamento unânime, o Superior Tribunal Militar (STM) manteve a condenação de um ex-soldado, recruta do Exército, a três anos de reclusão por arrombar um armário, dentro do quartel, furtar as chaves de uma motocicleta e fugir com o veículo. De acordo com o processo, ele confessou que pegou a moto de outro recruta para passear com a namorada.

O caso aconteceu no 3º Batalhão de Engenharia de Construção (3º BEC), em Picos, no Piauí, em julho de 2019. O militar foi excluído do Exército, mas a ação penal continuou na Justiça Militar da União, porque na época do crime ele estava na ativa.

Segundo a denúncia do Ministério Público Militar (MPM), o recruta foi visto mexendo em um armário que não lhe pertencia, no alojamento da Companhia de Comando e Apoio do 3º BEC. No dia seguinte, o dono da moto, ao sair de serviço, percebeu que seu armário estava arrombado e que as chaves do veículo tinham sumido. Um boletim de ocorrência foi registrado depois que o furto foi confirmado.

Em depoimento, a namorada contou que saiu para jantar com o réu e que ele estava com a motocicleta, avaliada em mais de R$ 9 mil, e pediu para guardá-la na casa dele. “Falou que no dia seguinte, até o meio dia, a pegaria de volta. Mas não apareceu. Aí fui na casa da mãe dele devolver. Os policiais militares já estavam lá”, disse ela no inquérito.

O caso chegou ao STM depois que a defesa entrou com recurso para tentar derrubar a condenação imposta em primeira instância, por furto qualificado, sob alegação que não há provas suficientes contra o ex-soldado.

“Nenhuma prova isenta foi trazida aos autos. O direito penal militar não admite tamanha fragilidade probatória, de modo que o decreto absolutório é medida que se impõe”, fundamentou o advogado da Defensoria Pública da União.

O tribunal seguiu o entendimento da ministra Maria Elizabeth Rocha, que manteve a sentença de primeiro grau. Em seu voto, ela destacou que o policial militar responsável pela ocorrência contou que foi até a casa da mãe do réu e que ela própria afirmou que a motocicleta estaria na casa da namorada dele.

“O próprio apelante, ouvido apenas em sede de IPM porque revel, asseverou ter aberto o armário do ofendido, sem o seu consentimento, e ter pego a chave de sua moto, utilizando-a para furtá-la, levando-a inicialmente para sua casa e depois para a casa da namorada. Não há dúvidas, portanto, quanto à autoria delitiva”, escreveu a ministra.