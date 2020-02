Tribunal Militar julga apelação de três coronéis do Exército condenados por desvios de mais de R$ 1 milhão

O Superior Tribunal Militar julga na tarde desta terça, 4, a apelação de três coronéis e um civil, então oficial do Exército, acusados de peculato pelo desvio de mais de R$ 1 milhão em alimentos do 12.ª Batalhão de Suprimentos de Manaus, da 12.ª Região Militar (Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima), de janeiro de 2001 a dezembro de 2002. O crime está previsto no artigo 303 do Código Penal Militar.

O relator é o ministro general Marco Antônio de Faria. A revisora é a ministra Maria Elizabeth.

Recorrem o coronel aposentado Júlio César Pinheiro Chaves, o coronel aposentado Marco Antonio Rabelo do Amaral, o tenente-coronel aposentado Marconi Francisco Gadelha Maciel e o civil Paulo Cesar Cavaletti, que à época dos fatos era tenente.

O civil Paulo César Cavalleti foi condenado a quatro anos de reclusão.

Marco Antonio Rabelo do Amaral teve a pena fixada em cinco anos de reclusão.

Já o tenente-coronel aposentado Marconi Francisco Gadelha Maciel foi condenado a seis anos de reclusão, assim como Julio César Pinheiro Chaves.

O civil foi sentenciado a regime inicial aberto, ao passo que os demais foram sentenciados a regime inicial semi-aberto.

Denúncia

A denúncia dizia que os quatro apelantes, no âmbito do 12° Batalhão de Suprimento, de janeiro de 2001 a dezembro de 2002, desviaram alimentos do efetivo das demais Organizações Militares da 12ª Região Militar e do próprio Batalhão, uma vez que as quantidades lançadas nas Partes de ‘Consumo’ e/ ou baixadas no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI – foram maiores do que as realmente consumidas, de acordo com os Mapas de Gêneros Diários(MGD) DO 12° Batalhão de Suprimento.

A denúncia foi possível graças à deflagração da Operação Saúva, da Polícia Federal, deflagrada em 2006.

À época dos supostos desvios, o montante apurado do prejuízo foi de R$ 748.356,94.

Ainda segundo a denúncia, os denunciados eram responsáveis pelo controle da compra de gêneros alimentícios para as Unidades Militares da 12.ª Região Militar e do próprio 12.º Batalhão de Suprimento.

Assim, eles teriam permitido a compra de quantidade de comida ‘muito maior àquela efetivamente consumida, sendo certo que a ‘sobra’ era desviada pelos agentes’, revertendo em ‘vantagem patrimonial ilícita aos mesmos’.