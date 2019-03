Tribunal Militar condena mulher que recebeu durante 17 anos pensão da mãe falecida

Uma mulher acusada de estelionato vai cumprir três anos de reclusão pelo crime de estelionato – artigo 251 do Código Penal Militar -, após ter recurso de apelação negado pela Corte do Superior Tribunal Militar. Ela foi condenada após receber indevidamente por 17 anos a pensão militar da mãe, que morreu em 1998.

A sessão de julgamento foi transmitida ao vivo

Segundo informações divulgadas no site do STM – Apelação nº 7000029-11.2018.7.00.0000 -, a fraude foi descoberta em setembro de 2015 após uma denúncia anônima à Administração Militar.

Aberta a investigação, foi descoberto que a mulher, que é filha de uma ex-pensionista viúva com um servidor civil da Marinha, nunca comunicou o óbito da sua mãe ao Setor de Inativos.

Ao invés disso, ela conseguiu que fosse emitida na Polícia Civil do Pará uma segunda via da carteira de identidade em nome da falecida pensionista, mas com foto de outra pessoa.

Segundo o Ministério Público Militar, ‘tal falsificação possibilitou que ela obtivesse uma procuração que a autorizava a realizar o recadastramento da sua mãe junto a bancos, assim como lhe outorgava poderes para representar sua mãe na Marinha do Brasil’.

Ela fez saques na conta corrente da sua falecida genitora de forma irregular durante 17 anos, o que culminou em um prejuízo de mais de R$ 950 mil ao patrimônio sob Administração Militar.

Após a descoberta da fraude, a mulher foi formalmente denunciada pelo Ministério Público Militar, pelo crime de estelionato.

A alegação da Procuradoria Militar foi que, ‘de forma consciente e voluntariamente, a acusada obteve para si valores depositados a título de pensão a que fazia jus a sua mãe, quando deveria, de imediato, ter comunicado à Administração Militar o falecimento da mesma para que cessassem os benefícios que lhe eram pagos’.

DEFESA

A defesa requereu preliminarmente a declaração de incompetência absoluta da Justiça Militar e posterior envio dos autos à Justiça Federal. Pleiteou ainda a nulidade do interrogatório policial por entender tratar-se de ‘prova ilícita, tendo em vista não ter sido feita a advertência do direito ao silêncio’.

SENTENÇA

Mesmo com os argumentos da defesa, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 8.ª Circunscrição Judiciária Militar julgou procedente a denúncia para condenar a acusada por unanimidade de votos.

O julgamento da civil em primeira instância foi realizado na sessão de 14 de setembro de 2017, o que motivou o recurso de apelação da defesa junto ao Superior Tribunal Militar.

Em seus argumentos, a Defensoria Pública hostilizava a pena base aplicada pelo juízo de primeiro grau e postulava a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Na Corte superior, a apreciação do recurso ficou a cargo do ministro William de Oliveira Barros, que explicou tratar-se de ‘um delito que foge à regra dos diversos estelionatos previdenciários julgados no STM’.

“No presente caso, além da omissão dolosa, a agente envidou esforços para arquitetar o intento criminoso, envolvendo uma terceira pessoa para se fazer passar pela pensionista falecida, induzindo as autoridades civis para emissão de carteira de identidade forjada, lavratura de procuração por instrumento público ideologicamente falso para, finalmente, apresenta-la à OM”, assinalou o ministro.

“Por tudo isso, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal”, considera William de Oliveira Barros.

A civil foi condenada a três anos de reclusão no regime prisional inicial aberto, sem o benefício do sursis por causa da expressa vedação legal e com o direito de apelar em liberdade.