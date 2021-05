Tribunal mantém pena de mais de oito anos de prisão para mulher por tortura da própria filha com paralisia cerebral Ao analisar o caso, o relator, desembargador Lauro Mens de Mello, considerou que as evidências contidas nos autos comprovam que a mãe submeteu a filha, ‘sob seu poder e autoridade, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico ou mental’