Tribunal mantém Alcatraz no rastro do presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina Magistrados do TRF-4 decidem que Polícia Federal segue investigando deputado Julio Garcia (PSD), ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, no âmbito de inquérito que apura pagamento de propina por empresas e agentes públicos e servidores em troca de favorecimento em licitações