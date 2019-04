Tribunal mantém no cargo servidores de Prefeitura que tinham encontros amorosos em almoxarifado

Os desembargadores da 1ª Câmara de Direito Privado de Santa Catarina mantiveram, por unanimidade, uma decisão em processo administrativo que reverteu a demissão de servidores do hospital São José, em Joinville, Santa Catarina, que foram pegos aos amassos no almoxarifado da instituição. Eles haviam sido demitidos, mas o parecer final do processo administrativo mudou a pena para suspensão por 60 dias. Em meio ao processo, os servidores haviam obtido decisão também para barrar a demissão, em juízo de primeira instância. Contra a decisão, a Prefeitura apelou, mas os desembargadores, além de manterem ambos em seus cargos, impuseram a pena de indenizá-los pelo período em que ficaram demitidos.

O caso foi revelado pelo portal Migalhas e confirmado pelo Estadão.

Segundo consta nos autos, R.S., ajudante de serviços diversos do Hospital Municipal São José, ausentava-se da função durante o horário de trabalho, para, às escuras, manter encontros com a copeira S.S., no almoxarifado do nosocômio’. “Em 5 (cinco) ocasiões distintas foi visto encontrando-se com S.S., sua colega de labor, no almoxarifado do Hospital São José durante o expediente de trabalho, sendo que em 28/02/2015, as imagens mostram uma troca de beijos na boca entre ambos”.

De acordo com o relator do caso, desembargador Luiz Fernando Boller, a razão não está com o município, ‘visto que do Relatório Final [da comissão processante] extrai-se que – em razão da natureza e a gravidade da infração cometida, dos danos causados à autarquia municipal, do tempo de serviço e dos antecedentes funcionais dos servidores -, a Comissão Processante decidiu pela substituição da pena de demissão, e aplicação da sanção de suspensão por 60 (sessenta) dias aos funcionários públicos infratores’.

O desembargador ainda pontua que pareceres da Procuradoria-Geral do Município foram favoráveis à substituição da pena de demissão pela suspensão, ao contrário do que alegou o município. “Assim, considerando que o alcaide utilizou como fundamento o Relatório Final da Comissão Processante e o Parecer da Procuradoria-Geral do Município – ambos favoráveis à aplicação da suspensão por 60 (sessenta) dias -, não vislumbro motivação apta a justificar a pena de demissão, razão pela qual a decisão – além de ser desproporcional, consoante se verifica dos argumentos da Comissão Processante e daProcuradoria-Geral do Município-, é ilegal,porquanto imotivada”.