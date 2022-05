Tribunal mantém multa de R$ 3,5 milhões a fazendeiro que plantou arroz em área de preservação no Rio Grande do Sul

O dono de uma fazenda em Triunfo, cidade histórica na região metropolitana de Porto Alegre, foi multado em R$ 3,5 milhões por plantar arroz irregularmente no Banhado Santa Clara, que faz parte de área de preservação permanente no Delta do Jacuí.

Documento Leia a decisão PDF

A 3.ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4), no Rio Grande do Sul, negou por unanimidade um recurso para derrubar a multa aplicada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em 2015. Ele teria devastado 113 hectares de vegetação de banhado, segundo o processo.

Em seu recurso, o fazendeiro alegou que o Ibama não tem competência para fiscalizar a área. Segundo ele, a função é das autoridades estaduais. Outro argumento da defesa é que a região protegida não corresponde aos 113 hectares e que a multa foi “abusiva”.

A desembargadora Marga Inge Barth Tessler, relatora do caso, disse que a destruição de área de preservação permanente pode ser fiscalizada por qualquer órgão ambiental.

“O meio ambiente ecologicamente equilibrado é protegido pelo art. 225 da Constituição, cuja proteção é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”, escreveu a magistrada.

Os outros pontos não foram analisados porque, na avaliação dos magistrados, não poderiam ser julgados em mandado de segurança – tipo jurídico usado pela defesa para entrar com o recurso.