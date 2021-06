Tribunal mantém condenação de grupo ligado ao ex-deputado José Janene por lavagem de dinheiro do Mensalão, mas reduz penas

Os desembargadores da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiram manter a condenação por lavagem de dinheiro de um grupo seis pessoas – entre familiares, assessores e empresários ligados ao ex-deputado federal José Janene (falecido em setembro de 2010) – em um caso envolvendo recursos do Mensalão. Por outro lado, os magistrados consideraram ‘excessivo’ o patamar de aumento de pena adotado nas sentenças dos réus e assim reduziram período de reclusão imposto aos empresários Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg, à viúva de Janene Stael Fernanda Rodrigues de Lima, e aos ex-assessores do deputado falecido Carlos Alberto Murari e Rosa Alice Valente.

No julgamento realizado nesta quinta, 24, a 8ª Turma do TRF-4 analisou as apelações dos seis réus contra decisão proferida pela 14ª Vara Federal de Curitiba em março de 2019. A acusação, proposta pelo Ministério Público Federal quase sete anos antes, narrava que os então líderes do Partido Progressista receberam, entre 2003 e 2004, pelo menos R$ 4,1 milhões do Mensalão, sendo que cerca de R$ 1,2 milhão teria sido repassado para pessoas ligadas a Janene, na época líder da legenda na Câmara, sendo utilizado um sistema de lavagem por meio das empresas Bônus Banval e Natimar.

O MPF destacava as movimentações e operações financeiras de grandes somas de dinheiro entre os investigados, que seriam, incompatíveis com seus rendimentos, entre elas transações de compras de imóveis, veículos de luxo e pagamentos de títulos diversos. As informações foram divulgadas pelo TRF-4.

O juízo de primeiro grau acolheu a denúncia parcialmente, condenando os empresários Quadrado e Fischberg, os assessores Jenani, Valente e Murari, além da viúva de Janene. A filha do ex-deputado, Danielle Kemmer Janene, e o assessor Adriano Galera dos Santos foram absolvidos das acusações. Já o empresário Carlos Alberto Quaglia teve declarada extinta a punibilidade por causa de prescrição do crime.

Ao analisar o recurso dos seis réus do caso, o relator, desembargador João Pedro Gebran Neto, destacou que as condenações se deram em razão de condutas de ‘ocultação e dissimulação da natureza, origem e propriedade do numerário pertencente ao ex-deputado José Janene, em contraprestação ao apoio político dado pelo Partido Progressista ao governo federal, com o fim de permitir a ele usufruí-lo como se lícito fosse, no esquema batizado de ‘Mensalão’.

“Para a configuração do crime de lavagem de dinheiro é necessária a realização de um dos verbos nucleares do tipo, consistentes em ocultar – esconder, simular, encobrir – ou dissimular – disfarçar ou alterar a verdade. No caso, os réus receberam dinheiro das contas da corretora Bônus Banval e Natimar, que, por sua vez, receberam recursos das empresas de Marcos Valério. A partir do recebimento das quantias, efetuaram diversas movimentações e operações financeiras, revelando intenso trânsito de grandes somas de dinheiro, incompatíveis com os rendimentos anuais comprovados”, registrou.

Já ao analisar as penas impostas aos condenados, Gebran consideou que o ‘reconhecimento da continuidade delitiva dos atos de ocultação e dissimulação patrimonial’ deveria ser mantido, mas avaliou que o patamar de aumento adotado na sentença de 1º grau foi ‘excessivo’. “Assim, deve ser reduzida a fração de aumento decorrente da continuidade delitiva para todos os acusados”, frisou.

Confira abaixo as penas impostas a cada um dos réus após o julgamento da 8ª Turma:

Enivaldo Quadrado: empresário ligado a Bônus Banval. A pena passou de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, para cinco anos, quatro meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Também foi condenado ao pagamento de 130 dias-multa, com valor unitário do dia-multa em um salário mínimo vigente ao tempo do último fato criminoso;

Breno Fischberg: empresário ligado a Bônus Banval. A pena passou de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, para cinco anos, quatro meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Também foi condenado ao pagamento de 130 dias-multa, com valor unitário do dia-multa em um salário mínimo vigente ao tempo do último fato criminoso;

Stael Fernanda Rodrigues de Lima: viúva do ex-deputado José Janene. A pena passou de sete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, para quatro anos, quatro meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Também foi condenada ao pagamento de 78 dias-multa, com valor unitário do dia-multa em um salário mínimo vigente ao tempo do último fato criminoso;

Carlos Alberto Murari: assessor do ex-deputado José Janene. A pena passou de seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, para quatro anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Também foi condenado ao pagamento de 85 dias-multa, com valor unitário do dia-multa em metade do salário mínimo vigente ao tempo do último fato criminoso;

Rosa Alice Valente: assessora do ex-deputado José Janene. A pena passou de seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, para quatro anos, quatro meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Também foi condenada ao pagamento de 78 dias-multa, com valor unitário do dia-multa em metade do salário mínimo vigente ao tempo do último fato criminoso;

Meheidin Hussein Jenani: assessor do ex-deputado José Janene. A pena passou de seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, para três anos e nove meses de reclusão, em regime inicial aberto. Também foi condenado ao pagamento de 47 dias-multa, com valor unitário do dia-multa em metade do salário mínimo vigente ao tempo do último fato criminoso. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de dez salários mínimos, vigentes ao tempo do pagamento.

