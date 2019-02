Tribunal mantém condenação de ex-prefeito de Marília por fazer dívidas que não podia honrar Desembargadores da 11.ª Câmara de Direito Público do TJ/São Paulo impõem a Mário Bulgareli suspensão dos direitos políticos por três anos e pagamento de multa no valor de duas vezes sua remuneração como chefe do executivo do município do interior paulista