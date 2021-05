Tribunal mantém condenação de dono de cavalos que pisotearam e pastaram vegetação nativa na Floresta Nacional de Canela 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, negar recurso de um proprietário de cavalos do Rio Grande do Sul contra decisão de 1ª instância que o condenou por causar dano direto ou indireto à Unidade de Conservação, com pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial semiaberto