Tribunal manda supermercado indenizar cliente que sofreu intoxicação após comer torta de mousse de chocolate

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) condenou a Rede Comper de Supermercados em Cuiabá a pagar R$ 5 mil de indenização por danos morais a cliente que teve intoxicação alimentar após consumir uma torta de mousse de chocolate. A empresa recorreu da decisão, mas a condenação foi mantida pela pela 2ª Câmara da corte estadual.

Conforme consta no processo, o caso aconteceu em janeiro de 2016, quando a família adquiriu uma torta no supermercado para celebrar uma festa de aniversário. Segundo relato dos envolvidos, pessoas que consumiram o produto teriam apresentado sintomas de intoxicação alimentar (gastroenterite) como vômito, diarreia, dores de cabeça e no corpo.

A rede de supermercados se defendeu da acusação de vender o produto em má qualidade, alegando que não havia como provar que a torta em si teria causado o mal estar. A empresa relata ainda que não era possível assegurar que a sobremesa teria sido armazenada em temperatura adequada antes de ser consumida.

À época do incidente, a vítima apresentou à justiça um laudo do médico plantonista que atendeu os familiares na unidade de pronto atendimento da cidade, o que foi citado pelo relator do caso, o desembargador Sebastião de Moraes Filho, em sua decisão que manteve a condenação.

“Embora o supermercado apelante afirme a existência de fraude no relatório médico, já que inexistem exames complementares que concluam pela existência da infecção alimentar, analisando o relatório médico observo que houve atendimento de urgência, com a utilização de antibióticos via endovenosa na Unidade de Pronto Atendimento da Morada da Serra”, afirmou o magistrado.

Questionada sobre a decisão judicial, a Rede Comper de Supermercados adiantou que vai ingressar com um recurso contra a condenação mantida pela 2ª Câmara do TJMT.

COM A PALAVRA, A REDE COMPER SUPERMERCADOS

“A Rede Comper de Supermercados esclarece que, referente à sentença proferida, nesta semana, pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, irá interpor recurso, pois a narrativa dos autos demonstra um relatório médico elaborado de maneira informal, posteriormente a festa de aniversário, sem apoio em qualquer exame laboratorial, que não existe prova de que o produto estaria impróprio para o consumo, vez que o mesmo se encontrava dentro do prazo de validade. Vale lembrar que o produto adquirido é altamente perecível, e sem o acondicionamento em temperatura adequada, mesmo por curto período, poderia ter estragado facilmente após a aquisição”.