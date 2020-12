Tribunal manda shopping indenizar em R$ 10 mil trabalhadora negra que teve que tirar dreads por ordem de supervisora

Os desembargadores da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, condenaram um shopping a indenizar em R$ 10 mil uma trabalhadora negra que teve de retirar seus dreads por ordem da supervisora. Os magistrados determinaram ainda que a mulher também deverá receber R$ 500 por danos materiais. O shopping já recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho.

A decisão foi dada por unanimidade no âmbito de recursos apresentados por ambas as partes contra decisão de primeira instância. O juízo da 28ª Vara do Trabalho de Porto Alegre havia indeferido o pedido da trabalhadora por considerar que as provas eram insuficientes para a condenação e que não teria havido a efetiva comprovação de que a mulher retirou os dreads por exigência da supervisora da empresa.

No entanto, a relatora do caso no TRT, desembargadora Maria Cristina Schaan Ferreira, considerou que restou comprovada a atitude discriminatória, com base no depoimento de uma das testemunhas. Ela apontou que a prática era reiterada, frisando que ela mesma e uma outra colega já haviam recebido ordens com o mesmo teor. De acordo com o depoimento, nas palavras da supervisora, elas deveriam retirar as tranças ‘para dar exemplo’.

Para a desembargadora, a determinação da empregadora nada tem a ver com o trabalho executado pela trabalhadora. Em seu voto, a magistrada adotou fundamentos expostos pelo procurador regional do Trabalho Leandro Araújo em parecer sobre o caso.

“A sociedade brasileira, nesta quadra do século 21, vem produzindo movimentos sociais de afirmação, a partir de segmentos ditos marginalizados ou discriminados, nisto se incluindo as questões de gênero, de raça, de orientação sexual, de crença religiosa, entre outras. A afirmação de identidade racial abrange, entre suas várias modalidades de manifestação exterior, o uso de vestimentas e penteados que evocam as crenças e tradições da ancestralidade africana. O uso de tranças, em tal contexto, mais que mera opção estética, possui um simbolismo de pertencimento que deve ser respeitado, e sua proibição pura e simples, sem que haja alguma razão objetiva para a vedação, constitui-se em prática discriminatória, vedada pelo ordenamento jurídico”, ponderou o representante do Ministério Público do Trabalho (MPT/RS).

A trabalhadora havia sido despedida por justa causa pelo shopping, mas a 6ª Turma ainda anulou a justa causa e determinou a rescisão indireta do contrato, em razão da falta grave cometida anteriormente pelo empregador.

“No caso concreto, a prática discriminatória e preconceituosa perpetrada pela reclamada, consoante analisado no item anterior, é grave o suficiente para ensejar a rescisão indireta do contrato de trabalho. Entendo que o fato de a reclamante ter sido posteriormente despedida por justa causa não obsta esse entendimento, na medida em que os fatos relativos à prática discriminatória são anteriores à justa causa”, explicou a relatora. Assim, a autora também terá direito ao pagamento de aviso prévio proporcional, multa de 40% sobre o FGTS, liberação dos depósitos do FGTS, bem como ao fornecimento de guias para habilitação do seguro-desemprego.

Entenda o caso

Segundo os autos, a mulher negra trabalhava como fiscal de higienização no shopping e fez os dreads em março de 2017, tendo ganhado de presente do marido. No mês seguinte, ao ser transferida do turno da noite para a jornada diurna, relatou que passou a ser observada pelos gerentes e coordenadores, sendo que no terceiro dia de trabalho no novo turno, recebeu a ordem para a retirada dos dreads. Conforme informou a sua supervisora, a exigência teria partido do setor de Recursos Humanos. O custo informado por ela para fazer a aplicação foi de R$ 1 mil e, para a retirada, de R$ 250.

Em depoimento, trabalhadora afirmou que chorou por diversas vezes no ambiente de trabalho. Disse que não tinha mais vontade de se olhar no espelho, pois havia incorporado o cabelo ao seu estilo. Afirmou ainda que passou por momentos de desânimo e de falta de vontade de ir trabalhar, devido à imposição de retirada do penteado que havia sido fruto das economias da sua família. Disse, ainda, que imaginava que deveria ser reconhecida pelo trabalho prestado, e não pela raça e cabelo afro.

Além da questão do penteado, a trabalhadora relatou que havia tratamento diferenciado em relação às folgas concedidas. A ela eram dados menos dias que aos demais colegas, relatou. Ao reclamar, foi repreendida, bem como os colegas que questionaram sobre a distinção.

Em defesa, a empresa afirmou que ‘jamais tal recomendação seria feita’ e que ‘possui inúmeros colaboradores afrodescendentes, sendo que vários usam cabelo trançado, com dreadlocks ou mesmo no seu formato e volume naturais’.