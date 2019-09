Tribunal manda plano de saúde custear parte de tratamento de paralisia cerebral em criança

O Tribunal de Justiça do Paraná determinou que a Unimed Cascavel pague parte do tratamento para paralisia cerebral e atraso neuromotor de uma criança, após o plano se negar a utilizar métodos específicos.

Entretanto, em recurso após decisão favorável na primeira instância, a sentença foi abrandada.

Documento DECISÃO PDF

Originalmente, a Unimed foi condenada a custear o tratamento fonoaudiológico nos métodos pleiteados, assim como a terapia ocupacional – a cobrança de co-participação foi limitada aos valores definidos pelo plano.

Esses métodos eram fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional aplicadas com metodologias específicas, de acordo com o pai da criança.

Além disso, demandava tratamento ortopédico para prevenir deformidades, acompanhamento neurológico e tinha, ainda, indicação de equoterapia (terapia com cavalos) e hidroterapia.

A decisão também condenou o convênio a pagar R$ 10 mil a título de compensação por danos morais e R$ 3.840 a título de danos materiais.

As partes recorreram da decisão – a família queria também indenização pelos supostos danos morais sofridos pela família (no valor de R$ 60 mil) e danos materiais de R$ 7.800 devido aos gastos particulares com a saúde da criança.

Em 2.ª instância, a desembargadora Vilma Régia Ramos de Rezende, relatora do caso, determinou reembolso de R$ 3.960 à família – valor desembolsado com um tratamento fisioterápico. Já o dano moral foi afastado, pois, segundo a decisão unânime do Tribunal de Justiça do Paraná, ‘o inadimplemento contratual não é suficiente para caracterizá-lo’.

O pleito de liberação de equoterapia, hidroterapia e órtese não foi concedido, pois, nos termos do acórdão, “não há qualquer justificativa para os dois primeiros procedimentos, mas tão somente guia de solicitação ao plano, o que é deveras insuficiente para averiguar a imprescindibilidade dos tratamentos. Quanto à órtese, não há qualquer documento solicitando ou justificando sua utilização”. A liminar que concedia os tratamentos foi revogada.

COM A PALAVRA, MICHELE BOEIRA, ADVOGADA DA FAMÍLIA

“Recorremos nesse caso. Inclusive nosso Recurso Especial já foi recebido pelo TJPR e agora seguimos para o STJ, em busca da verdadeira Justiça, pois é pacífico o entendimento do tribunal superior tanto em relação as terapias quanto em relação ao dano moral”.

COM A PALAVRA, A UNIMED CASCAVEL

A reportagem procurou a defesa da Unimed Cascavel. O espaço está aberto para manifestação.