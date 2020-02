Tribunal manda pais indenizarem a ex do filho que teve fotos íntimas vazadas no Whatsapp após fim do namoro Desembargadores da 9.ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo mantiveram sentença que condenou um casal a pagar R$ 15 mil a ex-companheira de seu filho e determinaram que o aplicativo impeça o compartilhamento das imagens