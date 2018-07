Tribunal manda Estado ressarcir despesas processuais de ex-vereador absolvido em ação civil pública

Os desembargadores da 2.ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo mantiveram sentença da 1.ª Vara da Fazenda Pública de Osasco para condenar o Estado a reembolsar o ex-vereador Dionísio Alvarez Mateo Filho, o ‘Doutor Dionísio’ (PTC), pela quantia gasta com custas e despesas processuais de ação civil pública em que foi absolvido. O valor é de R$ 17.512,52.

As informações foram divulgadas no site do Tribunal – Apelação nº 1028683-23.2016.8.26.0405

Consta dos autos que o ex-vereador havia sido condenado em primeira instância no processo ajuizado pelo Ministério Público. No entanto, ele recorreu ao Tribunal de Justiça paulista – pagando pelo preparo e remessa dos autos – e foi absolvido.

Por causa dos gastos com custas e despesas processuais, ‘Doutor Dionísio’ ajuizou a ação para que o Estado, responsável pelo órgão ministerial, ressarcisse os valores.

De acordo com o relator do recurso, desembargador Antonio Carlos Alves Braga Junior, ‘pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura de ação ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas deles decorrentes’.

O magistrado destacou, porém, que em ação civil pública ‘descabe a condenação do Ministério Público ou de associações legitimadas em honorários advocatícios, custas e despesas processuais, salvo comprovada má-fé, razão pela qual resta ao Estado a responsabilidade pelo ônus da sucumbência pago pela parte vencedora’.

“O não cabimento da condenação do Ministério Público nos ônus de sucumbência não pode ser usado como justificativa para a improcedência, eis que se trata exatamente do fundamento do pedido. Por isso, o pedido é de restituição, e formulado contra o Estado”, ressaltou.

O desembargador destacou em seu voto trechos da sentença do juiz José Tadeu Picolo Zanoni, da 1.ª Vara da Fazenda Pública de Osasco. “O autor busca somente o reembolso do que pagou ao Estado a fim de que pudesse recorrer. São valores devidamente demonstrados com as guias de pagamento.”

O julgamento do recurso teve votação unânime e contou com a participação dos desembargadores Vera Angrisani e Renato Delbianco.