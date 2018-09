Tribunal manda CREA/SP e Confea registrarem e indenizarem engenheiro impedido de trabalhar

Os desembargadores da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região (TRF-3) reformaram a sentença de primeira instância e determinaram que o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Confea) e o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea/SP) efetuem o registro e a expedição da carteira de identidade profissional do engenheiro Juan Harold Sosa Arnao, com curso superior no exterior, independentemente de apresentação de documento com tradução juramentada sobre conteúdo programático das disciplinas cursadas.

Apelação Nº 5000371-22.2016.4.03.6102

Os magistrados também decidiram que os Conselhos devem pagar indenização por danos morais no valor de R$ 20 mil ao engenheiro, ‘por ter sido impedido, por três anos, do exercício de suas atividades no país em virtude da falta do registro profissional’.

“Essa situação maculou suas expectativas em desenvolver suas atividades profissionais, fomentando penosa sensação de ofensa, abalando psíquica e moralmente, diante da situação gerada pelos apelados”, argumentou a desembargadora Monica Nobre, relatora.

Para Monica, ‘a existência do dano moral é fato incontroverso, assim como as circunstâncias que lhe deram causa’.

“O apelante logrou êxito em demonstrar a conduta lesiva dos apelados, bem como o nexo de causalidade entre ela e o alegado dano.”

Para se inscrever no Confea e no Crea/SP, o engenheiro apresentou uma série de documentos – diploma devidamente autenticado por autoridade consular brasileira e revalidado pela Universidade Federal do ABC (UFABC) no Brasil, tradução juramentada do histórico escolar, histórico escolar autenticado por autoridade consular brasileira e conteúdo programático das disciplinas cursadas, em língua espanhola, com aproximadamente 300 páginas, encadernado.

Mas os conselhos profissionais exigiram a tradução de todo o conteúdo programático das disciplinas cursadas, feita por tradutor público juramentado – original e cópia simples – , com base no artigo 4.º da Resolução Confea nº 1.007/2003.

O engenheiro ajuizou a ação buscando a inscrição do registro profissional nos conselhos sem essa a exigência, mas o pedido foi julgado improcedente no primeiro grau.

Ao recorrer ao TRF-3, o engenheiro sustentou que o curso superior de Engenharia de Energia, realizado em universidade estrangeira, ‘foi revalidado por universidade brasileira, nos termos da lei’.

Os desembargadores da Quarta Turma consideraram que o processo de revalidação foi totalmente reconhecido e concluído, e os conselhos não poderiam restringir o exercício da profissão.

“As leis nºs 9.394/96 e 5.194/66 conferem direito aos diplomados para exercício da profissão e inscrição no Conselho Regional de sua área de atuação, assim, não pode o apelado por meio de resolução do conselho profissional, impor restrições, violando o princípio constitucional da legalidade”, ressaltou Monica Nobre.

A relatora destacou que a restrição também contraria a norma do artigo 5º, inciso XIII, da Constituição Federal: “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”.

